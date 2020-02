“La Copa Libertadores est un rêve” »Pressfootball

Jeudi 06 février 2020

Mauricio Isla n’a jamais officiellement joué au Chili et a déclaré qu’il s’agissait d’une épine coincée. Le «Huaso» a déclaré que son objectif est de prendre soin et d’atteindre 100% pour concourir et aller de tout avec le «U». De plus, il a révélé que Juan Román Riquelme l’avait appelé pour jouer à Boca Juniors.

Le rêve de nombreux fans bleus est le retour des grandes figures qui brillaient il y a des années et éblouissaient le monde entier. Cela pourrait être proche et l’un des joueurs qui rejoindrait ce groupe serait Mauricio Isla. Le flyer de Fenerbache a répété son intention de jouer pour le “U”.

«En juin, j’ai trois ans ici en Turquie et 13 ans à l’étranger, le temps a passé très vite et on se sent déjà vieux. Mon idée est de retourner au Chili mais d’arriver de la meilleure façon. J’ai cette petite épine, pour jouer au Chili, depuis que je suis enfant, j’ai toujours dit que je suis fan du «U», ma mère m’a élevé comme ça », a expliqué le« Huaso »en conversation avec Canal del Fútbol.

«Mon objectif est d’essayer de prendre soin de moi et d’arriver au mieux. Si je ne vais pas bien, je n’irai pas à la’U ’. Ma mentalité ne va pas se retirer au club, il faut être respectueux envers les fans. Nous avons beaucoup parlé avec Aránguiz, Marcelo, Eduardo et clairement la Copa Libertadores est un rêve. Voyons si nous revenons tous, nous formons un bon groupe et le combattons. »

Sur le mauvais coup de l’équipe l’an dernier, Isla a déclaré: «Je n’ai jamais imaginé la situation du club. Si on regarde en arrière, on pensait que le «U» avait une équipe pour être un protagoniste et combattre le championnat, mais cela n’a pas réussi. C’était très difficile, dans une grande institution et avec un grand fan, c’était très douloureux, je l’ai vécu avec chagrin ».

Il a également eu des mots pour Walter Montillo et l’image qu’il a reçue du club “laïc” au cours de ces années. «C’est un grand joueur, il a formé un formidable héritage quand il l’était et maintenant il est revenu comme idole. J’espère qu’il donne beaucoup à l’institution. Je l’ai toujours dit, j’ai eu beaucoup de coéquipiers bleus, ils parlent tous bien de l’institution, ils ont tout ce qu’un joueur veut et ils ont juste besoin de le transmettre au terrain. »

Enfin, il a révélé la conversation qu’il a eue avec Juan Román Riquelme. «Il m’a appelé directement et m’a demandé: Aimeriez-vous jouer à Boca? Je lui dis qui n’est pas l’un des clubs les plus grands et gagnants d’Amérique du Sud. J’aimerais. Mais j’étais sincère et j’ai précisé que je voulais remplir mon contrat avec Fenerbache et jouer pour gagner la ligue, ce qui, il y a des années, est insaisissable pour l’équipe et le mérite », a-t-il conclu.