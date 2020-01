La Coupe d’Afrique des Nations 1982 en Libye de Mouammar Kadhafi

LE CAIRE, ÉGYPTE – 8 AVRIL: Le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations est visible avant le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2017 au Caire. La CAF a annoncé que le Gabon accueillera la Coupe d’Afrique des Nations 2017. (Photo par Haikel Hmima / Agence Anadolu / .)

Les débuts de la Coupe d’Afrique des Nations en Libye ont eu lieu en 1982 – un tournoi pour lequel ils se sont qualifiés comme hôtes. Ce qui était sans aucun doute controversé. Au moment du tournoi, Mouammar Kadhafi régnait sur la Libye depuis treize ans. Treize ans de soutien et de financement de groupes radicaux – mais aussi de prospérité en Libye compte tenu de leur situation. Cependant, cet article se concentre sur le peuple libyen et la joie et l’euphorie qu’il ressent en organisant un tournoi majeur; La Coupe d’Afrique des Nations 1982!

Coupe d’Afrique des Nations de Libye

Jeu d’ouverture

C’était un tournoi à huit équipes et le Ghana attendait la Libye dans le match d’ouverture. Avant le tournoi, le Ghana avait déjà trois titres de Coupe d’Afrique des Nations et deux deuxièmes places. Pendant ce temps, la Libye était des débutants et un outsider évident malgré son statut de pays hôte. Le Ghana a ouvert le score à la 28e minute avec un but de George Allhassan. Mais les hôtes ont inversé le match, Abdel Razak Jaranah égalisant à la 58e minute et Fawzi Al-Issawi donnant à la Libye une avance de 2-1 18 minutes plus tard. Ils avaient le potentiel de remporter une première victoire historique à la Coupe d’Afrique des Nations devant 45 000 personnes. Sur le sol de la maison. Ce n’était pas censé l’être, cependant. Opoku Nti a égalisé pour le Ghana à la 89e minute. Malgré l’échec de la victoire, ce fut un résultat impressionnant pour la Libye. Mais bien sûr, toujours amers en raison de la proximité avec laquelle ils ont gagné.

Affrontements en Tunisie et au Cameroun

Après la solide performance de la Libye contre le Ghana, ils avaient des raisons d’être optimistes dans leur affrontement avec leurs voisins tunisiens. L’optimisme de la Libye s’est avéré justifié, puisqu’ils ont gagné 2-0 assez confortablement. À ce stade, une place en demi-finale était essentiellement garantie. Ils n’avaient pas besoin d’une victoire lors de leur dernier match de groupe contre le Cameroun, ce qui a entraîné un nul 0-0 quelque peu ennuyeux. Mais la Libye avait encore toutes les raisons de se réjouir – ils étaient passés en demi-finale en tant qu’hôtes de leur toute première Coupe d’Afrique des Nations!

Demi-finale

En tant que vainqueurs du Groupe A, les premiers adversaires de la Libye en huitièmes de finale ont été les seconds du Groupe B, la Zambie. La Zambie a perdu 1-0 lors de son match d’ouverture contre l’Algérie, vainqueur du groupe, mais a rebondi magnifiquement, battant l’Ethiopie 1-0 et démolissant le Nigeria 3-0. Ils avaient définitivement gagné leur place en demi-finale et seraient des adversaires difficiles pour la Libye. Peter Kaumba a donné l’avantage à la Zambie après 29 minutes, mais Ali Al-Beshari a égalisé pour la Libye moins de dix minutes plus tard. Le match était de 1-1 après la première mi-temps. Puis, à la 84e minute et à domicile devant 50 000 spectateurs, Al-Beshari a encore marqué pour assurer à la Libye une place en finale. Sensationnel. Avancer jusqu’à la finale de leur tout premier tournoi AFCON.

Final

Lors du dernier match du tournoi, ils allaient jouer contre la toute première équipe rencontrée – le Ghana. Le chemin du Ghana vers la finale avait en quelque sorte été encore plus spectaculaire. Vaincre l’Algérie 3-2 après prolongation. Ils avaient une fiche de 2-1 jusqu’à ce qu’ils égalisent à la 90e minute, puis ont obtenu une victoire étonnante avec un but à la 103e minute. George Alhassan a de nouveau ouvert le score pour le Ghana. Mais à la 70e minute, Al-Beshari – comme il le faisait si souvent – a marqué pour la Libye et leur a redonné espoir. L’impasse ne pouvait pas être rompue et la finale serait décidée par un tir de pénalité.

Tir au pénalty

Ce fut une fusillade particulièrement dramatique. Tout le monde a marqué au cours des cinq premiers tours de pénalités et la mort subite serait le facteur décisif. Au sixième tour, ni le Ghana ni la Libye n’ont marqué. En revanche, ils ont tous deux marqué au septième tour. Cependant, au huitième tour, tout se terminerait. Opoku Afriyie du Ghana a converti son penalty et a mis toute la pression sur le Libyen Abdallah Zeiyu. Il s’agissait du tout premier tournoi AFCON en Libye. Chez soi et devant 50 000 personnes. Les espoirs de millions de Libyens reposaient sur ses épaules. La pression devait être inimaginable. Personne ne peut lui reprocher de ne pas avoir marqué. Ce fut une fin cruelle pour la Libye. Mais ils ont dépassé les attentes et n’ont pas réussi à reproduire un succès similaire depuis. Consolider davantage l’héritage de la CAN 1982!

