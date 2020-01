La Coupe d’Afrique ne convient pas à Klopp

L’entraîneur n’a pas aimé le changement de date prévu pour 2021.

Mohamed Salah et Sadio Mané, deux des plus grandes figures de Liverpool, ont été des pièces fondamentales dans l’obtention de la Ligue des champions et son jeu cette saison est encore fou. Les joueurs jouent respectivement pour leurs équipes nationales, l’Egypte et le Sénégal. La Coupe d’Afrique est l’une des compétitions les plus importantes qui disputent les équipes nationales africaines, où Sadio et Mohamed se disent toujours présents.

D’ici 2021, la Coupe se jouera au Cameroun, mais il y a eu un changement de calendrier, car en raison des fortes pluies qui sont tombées dans ce pays en juin, il a été décidé de faire avancer la compétition pour janvier de cette même année, mois au cours duquel Liverpool a des engagements pour le Premier et la FA Cup. Jurgen Klopp a montré son mécontentement à cet égard, disant que si une dispute à cette date serait une catastrophe pour Liverpool, a-t-il exagéré le DT?

Et félicitations à Sadio Mane de @ LFC, qui a remporté le prestigieux prix du joueur africain de l’année 2019 @ FIFPro | @ CAF_Online # CAFAwards2019 pic.twitter.com/rBQSJIL6K2

– Premier League (@premierleague) 8 janvier 2020