La Coupe des champions internationaux annulée, El Clasico à Las Vegas reporté à 2021

Relevant Sports, promoteurs de l’International Champions Cup, a annoncé que l’édition 2020 du tournoi d’été avait été annulée et reportée à 2021. Le Real Madrid et le FC Barcelone devaient s’affronter lors d’une pré-saison El Clasico à Las Vegas mais ils devront attendre 2021 pour que ce match spécifique se produise. Au final, Madrid et Barcelone perdront environ 18 millions d’euros.

La plupart des ligues européennes devraient avoir lieu en été si la pandémie actuelle de coronavirus ralentit. Cela a forcé l’annulation de la Coupe internationale des champions et il semble que la pré-saison pour la campagne 2020-2021 sera très différente de ce que nous avons vu ces dernières années.

D’autres événements initialement prévus pour l’été comme l’Euro UEFA 2020 ou les Jeux Olympiques 2020 ont également été reportés à 2021 afin de laisser place aux ligues et compétitions continentales.