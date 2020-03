La Coupe Euro et la Copa América devraient être reportées pour clôturer la saison des clubs

L’expansion du coronavirus a forcé la suspension, pour l’instant temporaire, de toutes les grandes ligues européennes et des compétitions organisées par l’UEFA, générant ainsi un climat d’incertitude sur ce qui se passera dans les prochains mois. Les réunions des fédérations elles-mêmes et de la plus haute instance de football continental se succèdent à la recherche d’alternatives possibles à cette pause qui, sans aucun doute, changeront l’évolution du calendrier prévu pour cette année 2020 chargée.

La Coupe de l’Euro, la Coupe de l’America et les Jeux Olympiques sont les plus grandes préoccupations à long terme car ce sont les trois compétitions les plus menacées. L’idée est que les JO puissent se dérouler sans problème, bien que leur report soit valorisé pour l’été prochain, voire pour l’année 2022, mais les deux autres grands tournois de football sont toujours en suspens, au prix de trancher leur différend ou non selon les ligues de clubs.

Les cinq grandes ligues européennes – LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1 et Bundesliga – sont suspendues. Dans certains cas, la prévision est de retrouver une normalité relative dans les deux semaines, dans d’autres elle sera plus longue, mais tous seront notablement affectés par ce qu’ils devront modifier leur calendrier.

Et si la maladie prend du temps à se remettre, il n’y aura pas d’autre choix que de la reporter, que de changer les dates prévues de la Coupe d’Europe et de la Copa América pour permettre aux différentes ligues de se terminer normalement, ou du moins d’essayer. Peut-être que la solution est de les déplacer vers l’été prochain et d’éviter ainsi qu’ils puissent coïncider avec les Jeux Olympiques, ce qui est clair, c’est qu’il semble compliqué que le 12 juin les équipes européennes soient concentrées pour entamer la Coupe Euro, et de même Équipes sud-américaines pour la Copa América.