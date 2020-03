La course sans victoire de Sunderland et les mauvaises performances doivent se terminer à Blackpool

SUNDERLAND, ANGLETERRE – 07 MARS: Kyle Lafferty de Sunderland (R) célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué le deuxième but lors du Sky Bet League One match entre Sunderland et Gillingham au Stadium of Light le 7 mars 2020 à Sunderland, en Angleterre. (Photo par Ian Horrocks / Sunderland AFC via .)

Le football anglais se poursuit au milieu du Coronavirus. De même que les tentatives de Sunderland d’obtenir une promotion de League One. Leurs quatre matchs précédents n’ont rapporté que deux points aux Black Cats. Ceci après une série de défaites en 13 matches.

La course sans victoire de Sunderland les a fait passer du bord de la rupture dans les deux premiers, à l’extérieur des places des séries éliminatoires. Si les joueurs de Sunderland nourrissent une quelconque ambition de jouer à un niveau supérieur, ils doivent remettre leur promotion sur la bonne voie à Blackpool.

La course sans victoire de Sunderland doit se terminer à Blackpool

Performance inacceptable chez Bristol Rovers

Deux matchs difficiles contre les autres chasseurs de promotion Fleetwood Town et Coventry City n’ont rapporté qu’un seul point. Gillingham à domicile a également été nul après que l’équipe adverse ait marqué un égaliseur de temps supplémentaire. C’était un match où les Black Cats menaient deux fois mais ne pouvaient pas assurer les trois points vitaux. Contre Bristol Rovers mardi, Sunderland avait besoin d’une bonne performance et d’un résultat positif. Les fans n’ont rien obtenu.

Sunderland a lutté pendant de longues périodes de jeu, la pression pour ramener un club de la taille des Black Cats au Championnat est évidente. Une défaite de deux nuls a vu l’équipe abandonner les places des séries éliminatoires. Les fans pardonnent les défaites mais la manière dont cela a blessé beaucoup de gens.

Phil Parkinson pense que ses joueurs se sont «rattrapés» à cette occasion et ont laissé la frustration affecter leur jeu:

«Je pensais que nous avions commencé bien, avions un contrôle décent et que nous le passions assez bien, mais nous avons ensuite rattrapé les décisions de l’arbitre, la foule et nous avons arrêté de jouer. Nous étions trop émotifs. “

“Nous finissons par concéder et nous avons perdu notre chemin et devons accepter que ce n’était pas assez bon.”

Des modifications doivent être apportées au jeu Blackpool

Au cours des derniers matchs, plusieurs joueurs sont apparus hors de forme et peu sûrs d’eux. L’arrière gauche de 21 ans, Denver Hume, en est un parfait exemple. Il ne fait aucun doute que le gars local a du talent; cependant, étant le seul arrière gauche / ailier gauche reconnu jusqu’à la fin janvier, il a beaucoup joué au football cette saison. Une saison qui a été sa première en tant que premier choix.

Hume traverse une période difficile et sa confiance et ses performances en souffrent. Contre Bristol Rovers, Hume a lutté avec le grand homme des Rovers à un point tel que le milieu de terrain central Max Power a changé de position avec lui. Un repos pour Hume et l’introduction de la signature du prêt en janvier, l’international gallois Declan John pourrait faire du bien à l’équipe et au joueur.

Hume n’est pas le seul joueur qui pourrait être à risque. Le défenseur Tom Flanagan, comme Hume, a récemment sous-performé. Joel Lynch et Tommy Smith attendent de remplacer l’international d’Irlande du Nord.

Phil Parkinson a laissé tomber Lynden Gooch et George Dobson pour le match des Rovers. Arrivent Antoine Semenyo et Josh Scowen. Gooch et Dobson pourraient être de retour sur le côté contre Blackpool.

Les joueurs doivent relever le défi

Celui que Phil Parkinson sélectionne contre Blackpool, ils doivent relever le défi de faire la promotion de Sunderland. La saison dernière, les Black Cats étaient en position privilégiée pour être promus automatiquement. Avec la promotion en vue, les résultats et les performances ont chuté de façon spectaculaire. Une défaite finale en séries éliminatoires a mis fin à leurs espoirs d’un retour immédiat au championnat.

Les joueurs, dont plusieurs ont joué la saison dernière, doivent retrouver la forme que les fans ont vue à Noël, janvier et début février pour avoir une chance. Sinon, même les séries éliminatoires pourraient leur échapper.

Bailey Wright une grosse miss

Un joueur qui a été porté disparu récemment est Bailey Wright. Le défenseur a signé de Bristol City et a été immédiatement mis en action en équipe première. Ses cinq apparitions suivantes ont produit quatre feuilles blanches. Bien que ce soit un effort d’équipe, les performances de Wright lui ont valu des éloges. Il devrait être absent jusqu’à la fin de la saison et son absence s’est fait sentir. Il a raté les cinq derniers matchs. Dans quatre d’entre eux, Sunderland a concédé.

La fin de la saison des affaires et la course sans victoire de Sunderland doivent se terminer

C’est l’étape de la saison que beaucoup appellent la fin des affaires. Les bonnes performances sont toujours les bienvenues; cependant, les résultats sont tout ce qui compte. La course sans victoire de Sunderland les a fait perdre les places en séries éliminatoires. Les matchs étant épuisés, les Black Cats doivent recommencer à accumuler des points à partir de ce week-end.

