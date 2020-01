La couverture du Barça pour le “9” que personne n’attend

Le nom de l’attaquant polonais de Milan, Krzysztof Piatek, apparaît comme une option pour le match retour de la saison du Barça en remplacement de Suárez.

Coup de poing manquant. Les débuts de Quique Setién sur le banc ont laissé plusieurs choses positives mais aussi le sentiment que 4 mois avec «faux 9» après la blessure de Luis Suarez peuvent être très longs à Barcelone.

Sans cacher que le grand but du Can Barça pour l’été prochain semble être l’attaquant argentin Lautro Martínez, à la présidence et le personnel d’entraîneurs, il est sérieusement apprécié d’incorporer un bon, bel et bon attaquant qui complète Messi, Griezmann, Dembélé et Ansu Fati d’ici à la fin de la saison.

Bien que ces derniers jours, il ait été spéculé avec des noms qui ne sont même pas mentionnés dans la directive du Barça (Cavani, Stuani ou Chimy Ávila), la rumeur qui aurait davantage de déplacements dans les couloirs du Camp Nou et pourrait se renforcer dans les prochains jours est celui du bélier polonais de Milan Krzysztof Piątek.

L’ancien Gênes aimait déjà Pep Segura avant de signer pour Milan et sa situation actuelle faciliterait grandement son arrivée dans le plus pur style Boateng: transfert avec option d’achat en fin de saison.

Après un début de saison compliqué et l’arrivée à Milan d’Ibrahimovic, l’option de Barcelone a pu être appréciée par toutes les parties et officialisée d’ici à la fermeture du marché. Sans contacts entre clubs pour l’instant, l’intérêt du Barça semble réel et son nom va se renforcer dans les prochains jours.