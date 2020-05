La création du jeu nécessite le ballon

“Il existe trois types de vitesse: la vitesse de traduction (en combien de temps nous sommes capables de parcourir une distance; c’est la vitesse qui serait assurée, par exemple, par Usain Bolt), la vitesse mentale (qui nous permet de choisir la meilleure parmi de nombreuses possibilités presque en un acte réflexe; au football, penser vite ou penser avant de recevoir le ballon est devenu un facteur critique) et technique (qui s’appelle précision, et qui est la plus importante de toutes, car elle va de l’individuel au collectif: oui Je contrôle le ballon avec une seule touche, je suis rapide; si je passe avec une seule touche, je fais vite mon équipe). Pour le comprendre, vous n’avez pas besoin de chiffres, juste d’un œil critique. ” (Jorge Valdano, “Football: le jeu infini”).

Allez-y, je suis un “apostat” du “point médian”, cela fait longtemps que je n’ai pas adhéré à la vieille idée que les défenseurs, les défenseurs; les moyens, les moyens; et les attaquants, les attaquants. Et Camacho m’a soulagé en tant qu’entraîneur quand il était également convaincu de cette même idée, pour certains rétrogrades, que les équipes sont: le gardien de but, les défenseurs, les médias et les attaquants. Mais nous savons que cette vision «vintage» peut être assouplie, en fait, je suis totalement d’accord avec Van Gaal quand il préconisait jusqu’à sept niveaux à l’emplacement des joueurs sur le terrain de jeu. Mais j’explique tout d’abord pourquoi les “mi-points” ne m’ont pas convaincu, sachant que leur travail entre les lignes est nécessaire pour un bon football connecté. Cependant, ces joueurs (ni milieux de terrain ni attaquants) ont tendance à se revêtir de droits alors qu’ils sont très détendus pour remplir leurs obligations, à la fois de leur propre initiative et en raison d’un excès délégué par les techniciens eux-mêmes. Pour moi, les footballeurs «à demi pointés» sont souvent souvent distraits par le travail d’équipe défensif, le dribble est autorisé dans n’importe quelle zone du terrain, provoquant fréquemment des pertes inutiles dans les zones dangereuses de l’équipe, ils ont tendance à donner des «passes miraculeuses» à distance inappropriée, à tout moment et en toute occasion pour obtenir l’agrément facile des stands. Bref, ils me semblent être des joueurs avec un profil «jeu pour galerie» quasi permanent. Bref, je ne prétends pas détruire une fonction très importante dans une équipe de foot de cette époque moderne, tant que le “foot en salle” ne dégénère pas in vacuo.

J’ai aimé lire un avis, en octobre 2016, à Lucio Stortoni Ruiz, sur @fulboblog: «La station de couplage accompagne l’histoire du football presque dans son intégralité et, bien que pour certains c’était une invention hongroise et pour d’autres, elle est apparue à Rio de La Plata, ce qui est tenu pour acquis, c’est qu’il est aussi vieux que la beauté dans ce sport. Le footballeur en charge de l’accouplement de l’équipe est celui qui a la vision et la vitesse … les plus grands accouplements de l’histoire ont eu, principalement, les deux derniers types de vitesse: mentale et technique. La vitesse physique est un accessoire complémentaire qui ne gagne en utilité que si le joueur dispose des autres vitesses. Le football n’y arrive pas d’abord, le football se rétablit. Il est également important de préciser que l’engagement n’est pas une position géographique, mais un rôle. Il ne s’agit pas de se tenir dans les trois quarts du terrain ou dans un endroit précis, l’important est d’avoir la qualité et la personnalité nécessaires pour conduire le ballon, d’interpréter combien de touches il doit donner pour que le jeu ait du sens et de la fluidité: parfois une touche, mais pas toujours au toucher. Parfois, une passe avant est requise, mais une passe avant n’est pas toujours requise. L’attelage ne doit pas mécaniser, il doit interpréter. » (…) «Les équipes de Josep Guardiola – comme toutes les équipes qui ont marqué l’histoire du football pour leur bon jeu – ont eu une caractéristique essentielle: la tendance de nombreux joueurs à être des« hooks ». Juan Román Riquelme – considéré comme l’un des meilleurs Argentins de l’histoire dans ce rôle – a récemment déclaré que Barcelone avait joué avec cinq d’entre eux: Busquets, Xavi, Iniesta, Messi et Neymar, car tous, avec leurs différences évidentes, ont caractéristiques distinctives du rôle… La Barcelone de Guardiola est allée plus loin en venant jouer avec six joueurs auxquels on a attribué des particularités inhérentes à la position de l’attelage: Piqué, Dani Alves, Busquets, Xavi, Iniesta et Messi ».

(…) «Dans le livre de Vicente Muglia – un journaliste argentin qui travaille au journal Olé depuis 1997 – intitulé« Che Pep », Gabriel Milito dit à ce sujet:« Les entraîneurs que j’avais dans ma carrière étaient inquiets de me faire remarquer que , à cause de la position que j’occupais sur le terrain de jeu, je n’ai pas eu à prendre de risques. “Gaby, contrôle et passe”, m’ont-ils demandé. Certains m’ont même expliqué que perdre une balle dans la zone où je me déplaçais était très dangereux pour l’équipe. Depuis que je suis un garçon, j’ai toujours aimé avancer, porter le ballon en avant, mais en tant que professionnel, je n’ai jamais eu assez de liberté pour le faire, sauf pour les jeux isolés. Quand Pep a joué pour moi à Barcelone, il m’a ouvert la tête. et c’est arrivé comme je m’étais habitué à tant d’années et il m’a un jour attrapé et m’a dit: “Non, Gaby, tu dois déplacer la balle au milieu du terrain.” C’est pourquoi ce qu’il souligne est si intéressant Lillo: “Jouer l’avoir au lieu de l’avoir pour jouer ». Par conséquent, “lorsque le” tiki-taka “est terminé, l’ennui attaque tous les téléspectateurs.”

Déjà en juillet 2008, Robert Basic a signé un article sur “Un joueur avec une boussole”. “Les connaisseurs disent que pour jouer au milieu de terrain, il faut être fait d’une autre pâte, car après un échec et la protestation sonore de 90 000 personnes grincheuses, il faut réessayer. Xavi Hernández est un exemple canonique de mesure, de contrôle et de patience: “Je ne veux jamais perdre le ballon et je suis obsédé par une mauvaise passe.” Sans aucun doute, il a été le prototype du joueur de contrôle et de guidage du jeu de Barcelone. En novembre 2012, j’écrivais moi-même “Xavi joue le tour du centre”: “J’ai longtemps soutenu que l’organisation du jeu, tant pour Barcelone que pour l’équipe nationale espagnole, est une sorte de dessin tactique qui finit par se former, autour du ballon”. cercles concentriques », où la balle est toujours au centre. Il a illustré la figure, métaphoriquement, en se souvenant de cette scène d’enfance où nous avons jeté une ardoise dans une mare d’eau, essayant de la faire glisser à travers la surface provoquant de multiples vagues subtiles qui se sont déroulées jusqu’à ce que la dernière atteigne le rivage … “

«Il est proverbial qu’à cette époque, il a été insisté sur le fait que, dans la phase de développement, tout joueur avec le ballon doit avoir au moins deux lignes de passe pour choisir la plus pratique… et éliminer les lignes de pression rivales. Xavi Hernández a déjà expliqué: “Vous ne pouvez pas perdre le ballon.” En d’autres termes, la balle et la boussole sont inséparables, bien qu’il y ait de larges opinions qui dictent que le football est purement mathématique ou géométrique, surtout si Manna est lu: Cinq côtés: Busquets, pierre angulaire, Xavi, Iniesta avec Cesc et Messi échangeant toujours des positions dans un pentagone positionnel … Si le football doit créer des triangles, il y a Xavi positionné comme un circoncenter … “(Voir plus de concepts dans mon livre” Splendeur dans l’herbe. Pour un football émotionnel sans trébucher “). )

Lorsque nous avons vu Xavi jouer, il était inévitable de se rappeler ce que Saramago a dit: “La vie est difficile à naviguer sans une bonne boussole.” Et ce joueur a laissé un grand bagage dans la façon de jouer, qui est censé continuer à transmettre la culture dans sa nouvelle orientation professionnelle en tant qu’entraîneur. Mais tout cela nécessitera une clarification de ce qui peut arriver. Comme l’a écrit (David Álvarez, ElPaís, 19. avril 2020), le président de la Société espagnole d’épidémiologie, Pere Godoy, a assuré: «Le retour rapide du public dans les tribunes mettrait en danger le ralentissement de l’avancée de la pandémie… match de football avec 100 000 personnes n’est pas seulement la proximité des gens dans le stade; C’est aussi comment ils s’y rendent, quel encombrement est généré par les transports en commun. C’est une situation très propice à la transmission, donc je suis pessimiste. ” Dans le même média, et à la même date, José Sámano a écrit sur «Le football et le syndrome du nid vide»: «Les voix de la santé et du sport qui évoquent par inadvertance Mario Benedetti sont reproduites. “Un stade vide est le squelette d’une foule.” La métaphore célèbre et funèbre du professeur uruguayen embarrasse aujourd’hui le sport, lié à la compétition sans public. Une normalité anormale à laquelle il fait face sans remède: le syndrome du nid vide. Autant elle est la plus grande industrie du divertissement, ses ancrages sont sentimentaux, ils sont forgés depuis l’enfance. La télécommunication imminente ne suffira pas. »

En d’autres termes, une nouvelle insistance et une question incontournable, le football a besoin d’un ballon. Maintenant, où allons-nous sans fans? Le football télévisé peut être une solution temporaire mais il ne pourra jamais compenser le manque de public, mis à part ce que chacun contribue aux caisses des clubs. Parce que nous ne pourrons jamais profiter d’un beau football sur un terrain vide, peu importe à quel point deux équipes de vingt-deux joueurs se sont battues pour jouer avec le maximum d’énergie. D’où mon refus de garder toute «vérité absolue» du football debout.

