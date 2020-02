La crise à Naples atteint des niveaux inexplorés

La crise de Naples semble sans frein. Même le changement d’entraîneur en décembre (Ancelotti est sorti par la porte arrière du club après de grandes divergences avec le président de l’entité, Aurelio De Laureentis) a signifié une grande injection de moral pour l’équipe transalpine.

Les comparaisons sont odieuses mais nécessaires. Et s’il y avait quelqu’un qui pensait qu’avec l’incorporation de Gattuso, les chemins iraient mieux, maintenant vous pouvez dire qu’il avait tort. Alors que «Carletto» a ajouté 21 points en 15 jours, ‘Rino’ n’a que neuf en huit matchs.

Ceux de Gattuso, qui viennent de perdre 2-3 à domicile contre Lecce, sont actuellement onzièmes en Serie A, avec seulement 30 points après 23 matchs joués, leur pire bagage depuis la saison 2007-2008, l’année de leur retour. La première division du football italien.

12 POINTS DE POSTES DE CHAMPIONS

Cette situation ne permet pas de voir le défi que Naples reviendra à la prochaine campagne la compétition maximale pour les équipes européennes. Le club qui affrontera le Barça dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions, n’est ni plus ni moins que 12 points de places en Ligue des champions (en ce moment, l’Atalanta est quatrième avec 42 points) et 4 places en Ligue Europa. (Vérone, 34 points).

Celui qui a été finaliste de la SerieA ces deux dernières années, juste derrière une Juventus inaccessible, est maintenant dans sa pire situation depuis des années, à la fois sportive et institutionnelle.

Comme si cela ne suffisait pas, l’atmosphère à San Paolo est plus chaude que jamais. Sur les 12 matches disputés à domicile, il a à peine réussi à en gagner quatre, avec un bilan de quatre victoires, 2 nuls et six défaites. Paradoxalement, l’une de ces victoires a été contre l’un des rivaux les plus coriaces de la compétition; ceux de Gattuso ont battu la Juve 2-1 au jour 21.

LE COPPA ET LES CHAMPIONS COMME VOIES D’ÉVASION POSSIBLES

Le Naples, qui a encaissé 34 buts en 23 jours (1,67 buts par match) et dépensé 193 millions entre l’été dernier et le marché d’hiver dans des séances de dédicaces qui ne donnent pas le rendement escompté, espère faire demi-tour situation dans les deux compétitions où il vit en dehors de la SerieA: la Coppa et les Champions.

Dans le cas du premier, l’entité présidée par De Laureentis sera confrontée demain à la Giusseppe Meaza dans le lnter, leader de la SerieA, lors du match aller du K.O. (DAZN, 20h45). Le retour, le 5 mars à San Paolo à 20h45, également télévisé par la plateforme de streaming.

S’il sera difficile de donner la cloche à l’actuel leader de l’Italie Inter Milan, dans le cas de la Ligue des champions ce sera encore plus compliqué. Naples affrontera le Barça en huitièmes de finale et malgré le fait qu’il n’a rien à perdre, tout indique une élimination de l’équipe transalpine, qui vivez vos pires moments depuis 2008. Aller simple, le mardi 25 février à San Paolo à 21h00 Le retour, au Camp Nou le 18 mars, également à 21h.