“La crise est une opportunité de réforme”. Voici les scénarios et les pertes

Florence. Aujourd’hui Lega Pro a publié une note de presse expliquant en détail tous les problèmes liés à la coronavirus, l’avenir de la troisième série professionnelle de football italien est définitivement en danger et les dirigeants fédéraux envisagent différentes options pour recommencer.

LA PROPOSITION DE GHIRELLI

“Le coronavirus est l’occasion pour le football italien de raisonner systématiquement et de repenser cette discipline en profondeur, comment la faire redevenir un outil social utile à la communauté, comment repenser l’expérience du stade et des supporters une fois la crise passée fini “. Alors il a déclaré Francesco Ghirelli, Président de la Lega Pro qui, à la suite du conseil d’administration, a remis à la FIGC l’étude réalisée par PwC TLS sur l’impact potentiel du coronavirus sur le football de Serie C.

PERTES GRAVES, LE SYSTÈME EST À RISQUE

L’impact potentiel, pour la saison actuelle et la prochaine, varie d’un minimum d’environ 20 millions d’euros à un maximum d’environ 84 millions. Un impact économique pouvant aller jusqu’à environ 30% sur le chiffre d’affaires annuel moyen des équipes est estimé, un engagement du système non durable de la série C avec une réelle possibilité de défaillance des clubs déjà en grande difficulté budgétaire avant l’urgence du coronavirus . L’ensemble de la plate-forme sportive et sociale que les 60 équipes alimentent à travers les activités pour les jeunes, les centres sportifs, la croissance des talents, la quatrième catégorie et des centaines d’autres initiatives sociales dans la région est en danger. Des activités et des rôles pas encore pleinement reconnus et menés avec professionnalisme, énergie et passion par la Lega Pro, qui risquent à ce point d’échouer.

LES TROIS SCÉNARIOS

L’estimation de l’impact a été calculée sur la base de l’occurrence de trois scénarios différents, en fonction de la pandémie prolongée. Le premier est un scénario “porte ouverte”, dans lequel la fin de la saison en cours et le différend de play off / play out avec portes ouvertes sont attendus. Ensuite, il y a un scénario de «portes fermées», pour lequel la fin de la saison en cours avec des matchs à huis clos est supposée. Le troisième scénario, appelé “arrêt du championnat”, prévoit la résiliation anticipée du championnat en cours et la reprise des matches à huis clos pour les deux premiers mois de la saison prochaine.

MOMENT CRUCIAL

Pour chacun de ces scénarios, un impact économique dérivant de certains événements directs a été estimé, comme le défaut de collecte au box-office, et des événements probables. «La saison des réformes pour le monde du football – conclut Ghirelli – est indispensable. Le gouvernement et le ministre Spadafora reconnaissent que le football fait partie intégrante du système de production national. L’écosystème du football de la série C a besoin d’essence pour fonctionner mais veut également proposer des solutions pour la reprise économique, sociale et de l’emploi du pays. ”