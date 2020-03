La critique de Mauricio Pochettino des grandes ligues européennes

Mauricio Pochettino n’est pas satisfait de la gestion de la crise des coronavirus Fabriqué à partir des principales ligues européennes et cela a été révélé par l’ancien entraîneur de Tottenham Hotspur, qui attaque la décision de continuer à jouer jusqu’à ce que pratiquement le problème de santé soit déjà installé dans le football.

20/03/2020 à 17h43

CET

sport.es

“Je pense qu’en Europe, ils ont géré de manière irresponsable et les décisions qui ont été prises ont été tardives”, a déclaré le hispano-argentin dans son pays, estimant qu’il aurait fallu agir plus rapidement pour empêcher la propagation de la contagion. dans le monde du football. “Je comprends que l’aspect économique entre en jeu et est un facteur décisif la plupart du temps, mais le football occupe une deuxième place en ce qui concerne la santé “, a déclaré Pochettino.

Pour cela, Pochettino Il est maintenant heureux d’avoir réagi et apprécie les mesures qui sont prises, tout le football étant paralysé jusqu’à nouvel ordre. “C’est le meilleur moyen de contrôler le virus jusqu’à ce que le remède soit trouvé”, a déclaré l’ex-technicien, qui a suivi de près les cas positifs survenus dans le monde du football et est en contact constant avec une grande partie des l’équipe des Spurs, qu’il a dirigée pendant six ans jusqu’à sa révocation.