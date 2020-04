La curieuse fête d’anniversaire de Dele Alli en quarantaine | Premier League | Football























































































































Le joueur anglais de Tottenham a fêté ses 24 ans de quarantaine.

Dele Alli, un footballeur de Tottenham qui a rendu sa célébration à la mode dans le monde entier.

Pour:

Felipe Galindo

11 avril 2020 à 13 h 02

Dele Alli, l’actuel joueur de Tottenham, a été au centre de controverses à plusieurs reprises, sa vie en dehors du terrain de jeu a donné la parole à la presse anglaise et mondiale. Mais cette fois, au milieu de la quarantaine due à la covid-19, Alli a célébré son anniversaire d’une manière inhabituelle pour lui, car quand il ne pouvait pas organiser une fête comme d’habitude, il a célébré son anniversaire seul et à la maison, provoquant des rires parmi ses disciples .

Là, il a montré la façon curieuse dont il a célébré son 24e anniversaire, il n’a célébré que sa fête, dans laquelle il a eu plusieurs jeux et des photos amusantes qui ont fait sensation parmi ses fans et ses followers. Plusieurs footballeurs et membres du sport, en riant, ont souhaité un joyeux anniversaire à l’actuel coéquipier de Dávinson Sánchez.

Actuellement Dele Alli, vit sa quarantaine à Londres, s’entraînant sous les ordres de José Mourinho, qui a conçu un plan d’entraînement à domicile, qui lui permet de surveiller chacun de ses joueurs, car il sait que la pause peut affecter le la performance physique de chacun d’eux.

