La décision de Conmebol qui profite à River

Lors de la précédente Copa Libertadores 2020, Conmebol force Binacional de Perú, l'un des débutants du tournoi et Le rival de River en phase de groupes, pour changer l'éclairage de son stade.

Le club péruvien ne dispose pas des fonds nécessaires, qui pourrait atteindre 4 millions de dollars, et par conséquent pourrait perdre son emplacement, où il compte actuellement 3800 mètres de haut.

Si cela est confirmé, Binational serait local dans le Monumental de Lima, le stade qui a accueilli la finale des Libertadores entre Flamengo et River.

"Conmebol ne donne de crédit qu'aux capitales des pays et se mesure avec un bâton différent avec les provinces, et ce n'est pas juste. Toutes les équipes péruviennes seraient obligées de jouer à Lima. Et c'est aussi parce qu'il y a une pression du téléviseur et de nombreuses équipes qui ne veulent pas jouer en hauteur ", ont déclaré les dirigeants de Binacional en dialogue avec Double Yellow.

De cette façon, River éviterait la hauteur et jouerait son jeu dans la plaine de Lima. Cela arrivera-t-il?