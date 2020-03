La décision de jouer Valence-Atalanta sans public est «définitive»

Le Ministre de la Santé de la Communauté Valencienne, Ana Barceló, a déclaré mercredi que la décision selon laquelle le match de mardi prochain correspondant aux huitièmes de finale de la Ligue des champions entre Valence et Atalanta se jouerait à huis clos à Mestalla Il est «définitif et irrévocable & rdquor ;.

03/04/2020

À 21h08

CET

EFE

“C’est définitif et irrévocable”, a déclaré Barceló aux médias et a expliqué que Valence leur avait envoyé une demande afin que la réunion ne soit pas contestée à huis clos, mais le ministère de la Santé a exclu cette mesure et reste dans sa décision.

«Je pense que Valence s’est conformée depuis le début à la décision de l’autorité sanitaire d’être à huis clos. Il a envoyé une lettre au ministère ce matin afin qu’ils puissent contrôler les fans et il a été répondu que Ce n’est pas par un critère de contrôle mais par la santé et la santé publique et est irrévocable & rdquor ;, Barceló a insisté sur la conférence de presse au cours de laquelle il a analysé l’état actuel de l’épidémie de Covid-19 dans la communauté valencienne.

Freuler et Carlos Soler, dans un duel à sens unique | .

Le chef du ministère de la Santé a admis que s’attend à ce que “2 400 Italiens” ne viennent pas qui avait déjà acquis son ticket pour assister au retour de la Ligue des champions en direct à Mestalla

“J’espère qu’ils ne viendront pas. Je pense que l’entité (Atalanta) aura pris les mesures appropriées pour qu’ils ne bougent pas et qu’il y ait des négociations entre les gouvernements”, a déclaré Barceló, qui a déclaré que “porte fermée est porte fermée” et que l’accès aux médias ne sera pas non plus autorisé.

En outre, Barceló a également avoué avoir “félicité” le fait que le Valencia BaskeVous n’avez pas accepté cet après-midi que votre match contre Armani Milan de l’Euroligue, qui se tiendra ce jeudi à la Fontaine de Saint-Louis, se déroule également à huis clos.

“Il s’agit d’une décision prise en accord avec le Conseil supérieur des sports, le ministère et les fédérations de football et de basket-ball et avec le consensus de toutes les communautés autonomes”, a-t-il déclaré. EFE