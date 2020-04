La décision de l’AFA nuit directement à Independiente

La confirmation qu’il n’y aura pas de football en Argentine au premier semestre laisse Independiente très en avance sur ses aspirations.

Claudio Tapia a annoncé la fin de la saison en laissant les équipes dans les positions qu’elles occupaient auparavant, ce qui a eu un impact direct sur le club d’Avellaneda. Indépendant, pour le moment, il était hors de la zone de boisson car sa position dans la table générale ne lui permettrait pas d’accéder à la CONMEBOL Libertadores Cup ou à la South American Cup. De cette façon, le Rouge serait le seul des cinq grands à rester en dehors de la zone de boisson, bien qu’il y ait une légère possibilité qu’il parvienne à se qualifier.

Pour qu’Independiente participe à la prochaine édition de la CONMEBOL Libertadores Cup, ils devront être champions sur au moins l’un des trois fronts pour lesquels ils concourront: le championnat local, la Coupe d’Argentine ou la Coupe d’Amérique du Sud. Tous ces tournois accordent une place à la compétition continentale la plus importante d’Amérique. Très probablement, Lucas Pusineri pointe tous ses pistolets sur la Coupe d’Argentine, un concours dans lequel ils n’ont pas encore pu s’établir comme champions. Le King of Cups, pour le moment, n’a plus de tasse.