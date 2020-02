La déclaration de Manchester City après la sanction de l’UEFA

«Nous sommes déçus, mais pas surpris & rdquor;. Voici comment il a réagi Manchester City après avoir entendu parler de la sanction de l’UEFA, que lIl est exclu des deux prochaines éditions de la Ligue des champions, en plus d’une amende de 30 millions d’euros au club, pour avoir enfreint les règles du fair-play financier.

14/02/2020

À 21:34

CET

Pol Ballús

Dans le communiqué émis par le club accuser l’UEFA de partialité dans la décision: “Le Club a toujours aspiré à la nécessité principale de rechercher un organisme et un processus indépendants pour traiter de manière impartiale l’ensemble des preuves irréfutables.”

Le rapport anglais indique que «l’enquêteur en chef de l’UEFA a anticipé l’issue de l’affaire en décembre 2018 & rdquor; et indique que des preuves en sa faveur ont été omises. Pour cette raison, ils ne se sentent pas «surpris & rdquor; avec le résultat final de l’affaire: «Le processus ultérieur, défectueux et constamment divulgué par l’UEFA, qu’il a lui-même supervisé, ne laissait guère de doute sur le résultat final.

La déclaration se conclut très fortement contre l’institution elle-même et annonce qu’elle recourra à la décision par tous les moyens juridiques possibles. La première étape sera de présenter un appel: «Le club essaiera d’obtenir un procès impartial le plus rapidement possible et, par conséquent, en premier lieu ouvrira une procédure devant le Tribunal arbitral du sport dès que possible. À Manchester City, ils continuent de croire qu’ils peuvent prouver leur innocence. Tout indique qu’il peut encore y avoir des rebondissements dans le cas.