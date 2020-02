La défense de Barcelone sera la défaite de Quique Setien

Un soir où le Barça, et en particulier Ansu Fati, aurait dû célébrer un travail bien fait, il y a un sentiment insidieux que si le jeu avait duré quelques minutes de plus, Levante en aurait pris un point.

Bien que n’étant pas à son meilleur au départ, le jeu offensif du Barça était acceptable, et sans les boiseries, il aurait gagné plus qu’il ne l’a fait.

Cependant, les visiteurs ont eu sept bonnes chances en seconde période, le Barça étant redevable à Marc-André ter Stegen de les avoir maintenus dans le match.

La consolation de Ruben Rochina n’était pas plus que ce que méritait Levante, la défense à domicile à six et sept alors qu’il laissait voler de loin.

Une bonne victoire mais beaucoup de problèmes sont là pour être résolus par Setien. Ce n’était pas une bonne performance. Le Barça ne dominait pas et ne donnait pas le rythme dans la mi-temps. La défense est un enjeu majeur. J’aurais aimé avoir acheté de Ligt l’été dernier

– Jehanzaib Zafar (@ Jehanzaib1995) 2 février 2020

En effet, pendant la majeure partie de la seconde moitié, et pour une partie de la première, le Barça manquait à nouveau défensivement. Comme ils étaient contre Leganes dans la coupe.

Avec Nelson Semedo et Jordi Alba devant aller de l’avant pour aider à orchestrer les modèles que Quique Setien veut voir de son côté, cela a laissé Gerard Pique et Clement Lenglet exposés.

Avec Samuel Umtiti, les trois défenseurs centraux sont dépourvus de tout rythme et semblent passer par la mélasse la moitié du temps lorsqu’ils ont besoin de revenir.

La réservation de Pique le voit maintenant hors du match du week-end prochain contre le Betis, ce qui signifie potentiellement que Sergio Busquets devra se faire remplacer comme défenseur central, bien qu’il soit possible d’utiliser Ronald Araujo du Barca B si nécessaire.

Pique réservé. Ratera le voyage au Real Betis le week-end prochain.

– Samuel Marsden (@samuelmarsden) 2 février 2020

Levante, malgré sa position de milieu de table, est loin d’être un mauvais côté, mais l’inquiétude de Quique Setien doit être la facilité avec laquelle ils ont creusé le dos quatre fois de suite en seconde période. Tout ce qu’il faut, c’est un attaquant pour les attraper sur leurs talons, et la défense patauge.

Même si cela me fait mal de l’admettre, à ce stade, le Real Madrid a une ligne arrière bien supérieure. Solide, imposant … La défense de Los Blancos est tout ce que le Barça n’est pas en ce moment, et nous nous accrochons à leur queue par la peau de nos dents.

Le Barça a encore beaucoup de travail à faire. La défense est si pauvre, toujours ouverte à toute occasion

– Smoke and Mirrors (@AlimiHenry) 2 février 2020

Peut-être que le nouveau responsable devra envisager de faire les choses un peu différemment dans le milieu de terrain central, afin de donner plus de protection aux défenseurs centraux, tout en veillant à ce qu’il y ait suffisamment de couverture au large lorsque Nelson Semedo et Jordi Alba se promènent.

Il y a presque un regard de Betis de Setien qui s’infiltre déjà. Plutôt bien à regarder à l’avenir, mais poreux à l’arrière.

Avec si peu d’options disponibles pour corriger les choses, il est difficile de voir d’où pourraient venir les changements – et c’est une préoccupation.