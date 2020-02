La défense de Gianni Infantino sur la désignation de Mauricio Macri: “Il est positif que ce soit”

La nomination de Mauricio Macri comme nouveau président de la Fondation FIFA généré rejeté dans tout le football argentin. Les dirigeants les plus importants, tels que Rodolfo D’Onofrio, Marcelo Tinelli et Jorge Ameal, sont sortis pour rester publiquement pour le nouveau rôle du ancien président de la nation.

Sans aller plus loin, Gianni Infantino, Patron de la FIFA, était présent aux AIPS Sport Media Awards et a défendu Macri des critiques et du rejet de sa nouvelle position.

“Je ne comprends pas comment des problèmes peuvent être causés par cette désignation. La Fondation est très positive, c’est une chose très positive que Macri soit là. Je ne comprends pas qu’il y ait des problèmes à cela. En Argentine, il y a toujours des problèmes“, a déclaré le leader de la FIFA, en dialogue avec La Nación.

Pour sa part, Infantino a donné un aperçu de l’organisation de la prochaine Coupe du monde au Qatar 2022: “Le Qatar sera un pays qui sera prêt pour la Coupe du monde avant tout autre. Ce sera un événement fantastique, un changement de jeu pour le monde aussi parce que les gens iront au Qatar et verront que bon nombre des préjugés que nous avons pour le monde arabe ne le font pas ils ont des raisons d’exister. “