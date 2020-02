La Défense et la Justice ont surpris les étudiants de l’ONU

Sous une pluie torrentielle,

La Défense et la Justice ont remporté les étudiants 2-1 dans ONE à la fin de la date 20 de la Super League. Ce match a marqué la

Les débuts de Marcos Rojo de titulaire avec la chemise de lion.

Lorsque le match était 0-0, le

Chat Fernandez Il a pris en charge une pénalité, mais a essayé de piquer le tir et Ezequiel Unsain l’a attrapé sans problème. Sur le jeu suivant, l’équipe de Hernán Crespo a atteint le premier grâce à Francisco Pizzini.

En seconde période, le Falcon a grandi dans son jeu et atteint la seconde grâce à un but de

Rubén Botta. L’ancien San Lorenzo a mis en place un bon jeu dans la région et a défini le deuxième costume avec un tir avec beaucoup de subtilité.

Quand il restait environ dix minutes,

Mateo Retegui a cassé la proue du gardien de but et escompté pour donner de l’espoir à la Pincha, mais n’a pas atteint. Ce fut la défense de la victoire et la défaite des étudiants qui, dans la prochaine date, feront face à River.