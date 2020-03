La demande de définition de Marcelo Gallardo: “J’espère qu’ils commencent tous les deux en même temps”

L’équipe de River a été reçue par une foule à Tucumán face au match ce samedi contre l’Atlético. Une fois arrivés à l’hôtel, les joueurs ont laissé leurs affaires et sont allés saluer et signer des autographes pour les centaines de fans qui sont allés les attendre.

Celui qui a pris contact avec la presse n’était ni plus ni moins que Marcelo Gallardo, qui s’est remis d’une boîte d’angine de poitrine et sera présent dans la banque de remplacement devant l’équipe de Tucuman.

Sans aller plus loin, la poupée a lancé la définition avant Boca et a même fait une demande ferme concernant ce jeu: “Ce serait la chose la plus logique pour les deux parties de jouer en même temps, mais le règlement ne serait pas respecté. Nous espérons qu’il est logique de jouer en même temps et commencez au moment où vous devez commencer“.

Et dans la même ligne, il a ajouté: “Nous avons aussi un échauffement, une arrivée au stade … Si le match est retardé, nous devons faire un autre échauffement, etespérons qu’il ait une logique selon ce qui a été programmé et que les deux peuvent commencer en même temps “, at-il conclu.

De son côté, la Doll a analysé le moment de son équipe dans la définition: “Nous avons été dans des situations similaires dans lesquelles nous avons dû aller définir des séries loin de chez nous Et sans notre peuple. Ce n’est pas quelque chose que nous ne savons pas et ce ne sera pas l’exception. Nous n’avons pas à brouiller ce que nous devons faire. “

“Il faudra être bien et profiter d’un match décisif: J’espère que nous pourrons faire la fête la nuit. Nous allons affronter un adversaire coriace sur un terrain difficile, et avec son peuple. On joue plusieurs fois contre l’Atlético, ça devient toujours difficile. Surtout pour son jeu. Nous savons à quoi nous allons faire face et essayons de capturer notre jeu. Nous espérons obtenir un titre que nous n’avons pas eu la chance de combattre depuis longtemps, c’est à nous et nous allons jouer comme ça“il a fermé.