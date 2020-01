La dernière offre de l’Atlético pour Cavani?

Il Athlète de Madrid J’évaluerais la possibilité de présenter votre troisième et dernière offre pour Edinson Cavani. L’attaquant uruguayen est le désir de Simeone de résoudre les problèmes de but que les rojiblancos traînent depuis un certain temps. Le PSG a jusqu’à présent été inébranlable.

L’Atlético a vu comment les deux propositions soumises ont été rejetées par les Français. Le dernier a atteint 15 millions d’euros. L’Equipe souligne que le club rojiblanco, essayant de répondre aux souhaits de Simeone, pourrait présenter aujourd’hui une offre finale et définitive qui atteindrait 18 millions d’euros. Avec ce chiffre, le plafond salarial marqué par le club madrilène serait atteint, ce qui n’a pas pu transférer Thomas Lemar faute d’une offre répondant aux attentes économiques souhaitées.

Le journal français n’exclut donc pas que l’affaire soit ouverte jusqu’aux dernières heures du marché. L’Atlético a un problème évident avec le but et l’homme nommé par Simeone est le vétéran attaquant uruguayen. Le PSG est conscient qu’il s’agit de la dernière option restante pour rentrer de l’argent pour le vétéran attaquant, mais n’a pour l’instant pas accepté les offres de l’Atlético.