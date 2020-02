La dette de Man United monte en flèche alors que plus de revenus sont perdus

La dette nette de Manchester United a grimpé en flèche de 73,6 millions de livres sterling selon les comptes trimestriels récemment publiés.

Dans un autre ensemble de chiffres décevants, le chiffre d’affaires de la journée a baissé de 15%, le chiffre d’affaires total de 19% et le résultat d’exploitation de 17% par rapport au trimestre précédent.

Alors que dans une certaine mesure, les résultats étaient attendus en raison de la perte de revenus télévisuels résultant de l’absence des Red Devils de la Ligue des champions de cette saison, cela n’explique pas à lui seul les chiffres, avec des points d’interrogation qui restent alors que la version complète des comptes attend d’être rendu public.

Malgré les résultats épouvantables, des actionnaires tels que des actionnaires majoritaires de la famille Glazer et le vice-président exécutif Ed Woodward recevaient toujours un dividende de neuf cents américains par action.

Les revenus commerciaux ont augmenté de 7,1% pour atteindre 70,6 millions de dollars en raison des nouveaux contrats du directeur commercial Richard Arnold avec Mondelez International, le groupe multinational derrière Cadbury’s et Oreos, et la multinationale chinoise de technologie Alibaba.

Le côté commercial du PLC est désormais le plus gros flux de revenus de Manchester United, et représente 41,9% de l’argent entrant. Les revenus par match ne représentent désormais que 19,7% du total.

L’une des principales sources de revenus est l’accord de parrainage avec Adidas, qui représente 25 millions de dollars du total (35%). Cependant, en raison d’une clause pénale dans le contrat avec les pourvoyeurs sportifs, ce total sera réduit de 31% la saison prochaine si les Reds ne se qualifient pas pour la Ligue des champions.

Cela réduirait les revenus commerciaux d’environ 10%.

Le cours des actions du club a également chuté ces derniers jours, passant de 19,50 $ mardi à 18,74 $ hier. 2 $ ont été effacés du cours des actions au cours des 12 derniers mois.

Les résultats devraient exercer une pression supplémentaire sur Woodward, qui a déjà essuyé des critiques cette saison pour un certain nombre d’accords de transfert bâclés et de négociations de contrats avec les joueurs, et d’après le rapport de Bloomberg, mettant en évidence la piètre performance des IPO (actions) du club.

Le directeur a organisé une conférence téléphonique pour présenter les résultats aux actionnaires cet après-midi et a suggéré qu’il n’y aurait pas d’investissement majeur sur le marché des transferts cet été. “ Bien qu’il soit lié dans les médias à 111 joueurs en janvier, notre acquisition d’un seul d’entre eux – Bruno Fernandes – est une étape importante dans cette direction, démontrant notre engagement à ajouter des recrues expérimentées de classe mondiale à la récolte passionnante de diplômés de l’Académie. qui sont au cœur de cette équipe en développement. Nous adopterons la même approche planifiée et disciplinée cet été. »

