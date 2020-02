“La différence de points que nous avons est incroyable” »Football Press

Samedi 15 février 2020

L’entraîneur de Liverpool était satisfait de la victoire des «rouges» contre Norwich. L’Allemand, en outre, a été surpris par la différence de points qui les éloigne de leur escorte la plus proche et a déploré la suspension des tournois internationaux à Manchester City.

Liverpool a de nouveau gagné en Premier League, cette fois une victoire serrée de l’étranger contre Norwich qui les a amenés à avoir 76 points, soit plus de 25 unités en dehors de leur escorte la plus proche de Manchester City. L’entraîneur des «rouges», Jürgen Klopp, a été surpris par la distance obtenue et a plaisanté avec la campagne historique de son équipe.

«La différence de points est incroyable. Je ne peux pas comprendre Je ne l’ai jamais eu auparavant et il est difficile de comprendre à quel point il est difficile de le faire. Quand j’arrive au vestiaire, je vois mes joueurs et je dis: «Félicitations, nous avons gagné un autre match. Trois points de plus », s’est vanté l’Allemand.

Dans l’analyse du jeu, le Teuton a souligné la difficulté de la météo et le rival qui a fait les pointeurs a dû déployer des ressources extrêmes pour conserver une nouvelle victoire.

«Ce fut un match difficile pour différentes raisons. Le vent, l’organisation de Norwich et la façon dont ils ont joué la première mi-temps ont été compliqués pour nous. Nous générons toujours de bonnes chances qui nous ont permis de gagner mais pas beaucoup plus », a-t-il expliqué.

Enfin, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund a donné son avis sur la sanction que Manchester City a reçue et l’empêchera de participer aux prochaines compétitions internationales.

«J’ai été choqué. Tout ce dont je peux parler, c’est du football et ils ont apporté une grande contribution au sport. Je me sens mal pour Guardiola et les joueurs mais c’est ce que c’est. Ils peuvent faire appel et nous verrons ce qui se passera. C’est évidemment une situation très grave », a-t-il conclu.