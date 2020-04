La direction de l’Inter contrariée par les déclarations de Lukaku

L’attaquant de l’Inter Milan, Romelu Lukaku, a suscité la controverse ces derniers jours en déclarant qu’il se pourrait que pratiquement toute l’équipe ait passé le coronavirus entre fin janvier et début février, alors que la pandémie n’avait pas encore explosé en Italie. Le Belge a déclaré que 23 des 25 membres du personnel avaient de la fièvre en même temps.

22/04/2020

Agir à 13 h 00

CEST

sport.es

Les réactions ont été rapides et selon le Corriere della Sera, Les paroles de Lukaku ont irrité la direction interiste. Les déclarations du joueur dans un live Instagram n’étaient pas bien avec les dirigeants. Comme indiqué dans ce support, dDe l’avis de l’entité, l’histoire de Lukaku laisse de nombreux doutes et peu de preuves.

Selon ces informations seuls De Vrij et D’Ambrosio et, quelques semaines plus tard, Bastoni et Skriniar ont subi un processus de grippe. Loin des chiffres lancés par Lukaku.

Malgré le fait que l’Inter ne voulait pas nier officiellement les déclarations du joueur, le conseil l’aurait déjà contacté pour résoudre le conflit.

Lukaku a également évoqué le fait qu’ils ont déjà dû retourner en Italie: “Ils nous ont permis de rentrer à la maison pendant un certain temps (pour des étrangers), mais ils nous ont rapidement rappelés car la compétition pouvait recommencer.”