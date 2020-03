La douzaine d’équipes prenant plus de tirs que Liverpool …

Date de publication: vendredi 6 mars 2020 1h09

Si vous voulez des matchs avec des tirs cadrés, connectez-vous à Atalanta cette saison. Les perspectives émergentes de la Serie A ont réussi plus de tirs par match que toute autre équipe des cinq meilleures ligues européennes, et elles ont également visé plus de tirs que toute autre équipe.

Étonnamment, il y a 12 équipes qui ont en moyenne plus de tirs par match que Liverpool cette saison et il y en a dix qui ont atteint la cible plus souvent par match. La conclusion évidente: Liverpool est sh * te.

Manchester City et Chelsea ont tous deux enregistré en moyenne plus de tirs par match que l’équipe de Jurgen Klopp, mais les deux ont été moins précis à frapper la cible.

Voici les 20 meilleures équipes des cinq grandes ligues européennes classées pour les tirs par match…

20) Bologne – 14,6 tirs par match

Tirs cadrés par match: 4,7 (classement général dans les cinq premières ligues européennes: 29e)

Précision de tir: 32,1% (classement général sur cette liste: 16e)

19) Fiorentina – 14,7 tirs par match

Tirs cadrés par match: 4,7 (30e)

Précision de tir: 32% (17e)

17) Manchester United – 14,9 tirs par match

Tirs cadrés par match: 5,7 (= 16e)

Précision de tir: 38,3% (10e)

18) Sampdoria – 14,9 tirs par match

Tirs cadrés par match: 4,3 (= 39e)

Précision de tir: 28,9% (19e)

16) Eintracht Frankfurt – 15,3 coups par match

Tirs cadrés par match: 5,3 (19e)

Précision de tir: 34,6% (13e)

15) AC Milan – 15,6 tirs par match

Tirs cadrés par match: 4,3 (= 39e)

Précision de tir: 27,6% (20e)

= 13) Liverpool – 15,6 tirs par match

Tirs cadrés par match: 6,1 (= 11e)

Précision de tir: 39,1% (= 7e)

= 13) Bayer Leverkusen – 15,6 tirs par match

Tirs cadrés par match: 6,1 (11e)

Précision de tir: 39,1% (= 7e)

12) Latium – 15,8 tirs par match

Tirs cadrés par match: 6,2 (9e)

Précision de tir: 39,2% (6e)

11) Real Madrid – 16,2 tirs par match

Tirs cadrés par match: 6,3 (= 7e)

Précision de tir: 38,9% (9e)

10) Inter – 16,4 tirs par match

Tirs cadrés par match: 6,3 (= 7e)

Précision de tir: 38,4% (4e)

9) RB Leipzig – 16,4 tirs par match

Tirs cadrés par match: 6,5 (5e)

Précision de tir: 39,6% (3e)

8) Chelsea – 16,6 tirs par match

Tirs cadrés par match: 5,6 (18e)

Précision de tir: 33,7% (14e)

7) Paris Saint-Germain – 16,6 tirs par match

Tirs cadrés par match: 7,2 (3e)

Précision de tir: 43,4% (1er)

6) Roma – 17,3 tirs par match

Tirs cadrés par match: 5,7 (= 16e)

Précision de tir: 32,9% (15e)

5) Juventus – 17,5 tirs par match

Tirs cadrés par match: 6,4 (6e)

Précision de tir: 36,6% (= 11e)

4) Napoli – 18,5 tirs par match

Tirs cadrés par match: 5,8 (15e)

Précision de tir: 31,4% (18e)

3) Bayern Munich – 18,8 tirs par match

Tirs cadrés par match: 7,8 (2e)

Précision de tir: 41,5% (2e)

2) Manchester City – 19,8 tirs par match

Tirs cadrés par match: 7 (4e)

Précision de tir: 36,6% (= 11e)

1) Atalanta – 20,1 tirs par match

Tirs cadrés par match: 7,9 (1er)

Précision de tir: 39,3% (5e)

