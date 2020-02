La drôle de lettre d’un garçon de 10 ans gonfle Manchester United à Jürgen Klopp et la réponse de l’entraîneur de Liverpool

Il Liverpool de Jürgen Klopp Il faut parler dans le monde entier. Au-delà de sa chute lors de sa dernière présentation au Athlète de Madrid du Cholo Simeone 1 à 0 pour le match aller des huitièmes de finale Ligue des champions, Les rouges diriger le Premier League avec 76! 78 points, il a remporté 25 victoires et une égalité. Ils prennent 22 unités à l’escorte, qui est aujourd’hui le Manchester City de Pep Guardiola et Sergio Agüero.

Le 24 janvier, un garçon de 10 ans et fan de Manchester United, a envoyé une lettre à Klopp demandant à son équipe d’arrêter de gagner des matchs. Le bébé lui a envoyé les mots suivants: «Cher Jürgen Klopp, Je m’appelle Daragh. J’ai 10 ans. Je viens de Manchester Unis Et la raison pour laquelle j’écris est de me plaindre. Liverpool gagne trop de matchs. Si vous gagnez neuf de plus, vous obtiendrez le record imbattable du football anglais. Être un fan de United est très triste. Alors la prochaine fois, faites-lui perdre Liverpool. Il suffit de laisser l’autre équipe marquer. J’espère que je vous ai convaincu de ne pas gagner à nouveau la ligue ou tout autre match. Cordialement Daragh“

Après avoir reçu ce message inhabituel, le directeur technique du dernier champion de la Ligue des champions et de Coupe du monde des clubs, a pris le temps de répondre. La lettre disait: «Cher Daragh, je voulais tout d’abord vous remercier de m’avoir écrit. Je sais que tu ne m’as pas envoyé bonne chance ou quelque chose comme ça, mais c’est toujours bon d’écouter un jeune fan de football, donc quoi qu’il en soit, j’apprécie que tu me contactes. Malheureusement, à cette occasion, je ne peux garantir que j’accéderai à votre demande. Autant que vous voulez Liverpool perdre, mon travail est de faire tout son possible pour que le Liverpool Je gagne et il y a des millions de personnes dans le monde qui veulent que cela se produise, donc je ne veux pas les laisser tomber. Heureusement pour vous, nous avons perdu des matchs dans le passé et nous les perdrons à l’avenir car c’est du football. Le problème est que lorsque vous avez dix ans, vous pensez que tout sera toujours comme il est maintenant, mais je peux vous dire avec 52 ans que ce n’est certainement pas le cas. Après avoir lu votre lettre, je peux être sûr de votre passion pour le football et pour votre équipe. Il Manchester United Il a de la chance de t’avoir. J’espère que si nous avons la chance de gagner plus de matchs et peut-être de récolter plus de titres, vous ne serez pas déçus, car bien que nos clubs soient de grands rivaux, nous avons également un grand respect les uns pour les autres. Pour moi, c’est ça le football. Faites attention et bonne chance. “

Des curiosités qui ne se produisent pas tous les jours, mais qui, lorsqu’elles se produisent, surprennent l’univers du football. Il Liverpool pas perdu 43 matchs au niveau local et est de six matchs pour correspondre à la marque qui a le Arsenal à partir de 2003/2004. À la date 27 du Premier League, vous recevrez Jambon ouest Lundi à partir de 17 heures Argentine. De son côté, le Manchester Unis Elle compte 38 unités, est septième du classement et affrontera les locaux Watford Dimanche à partir de 11 heures dans notre pays.