La drôle de réaction de Mascherano à une vieille photo avec Tevez

Le «Jefecito» a exprimé sa joie en observant une image dans laquelle il apparaît avec Carlos Tevez, lorsque les deux sont arrivés à West Ham United de la Premier League.

C’était en 2006 lorsque, après la Coupe du monde disputée en Allemagne, Carlos Tevez et Javier Mascherano est passé de Corinthians à West Ham United sans escale. Et ensemble, bien sûr. Les deux argentins Ils ont mis le maillot de cette équipe anglaise où ils ont partagé l’équipe.

C’est là que les deux ont testé leurs caractéristiques de football pour supposer qu’ils pouvaient jouer sur le vieux continent. Mascherano est ensuite parti pour Liverpool, tandis que Carlos est allé briller à Manchester, à la fois à United et à City

Et plus de 13 ans après son arrivée à West Ham (cette année aura 14 ans) il Journal AS partagé une image des deux en formation. Cela a généré le rire de Mascherano, qui a représenté sa joie divers emojis qui ont été partagés sur Twitter.

Carlos Tevez et Javier Mascherano ont non seulement partagé l’alignement à Corinthians et West Ham: ils ont également disputé deux Coupes du monde ensemble. Ce sont ceux de l’année 2006 en Allemagne et en 2010 en Afrique du Sud. Dans les deux cas, l ‘«Albiceleste» a été écartée contre l’Allemagne en quart de finale.