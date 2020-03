La dure défaite des stars du Real Madrid en couverture des journaux sportifs

5. AS: “Madrid perd la tête”

Le Real Madrid devait gagner pour justifier la victoire contre Barcelone, mais il n’a pas pu. Non seulement cela, mais il a donné le pire match de la saison, contre un Betis organisé et un bon football. Ils sont tombés 2-1 et ont reçu un coup très dur d’humeur (à part perdre la pointe de la Liga).

4. MARQUE: “Donc les ligues sont perdues”

Le titulaire de la marque a le même ton que celui de AS. Et c’est que le Real Madrid a raté l’occasion d’être premier au classement. Il bat Barcelone (arrachant le haut du classement) et s’incline face au Betis, rendant l’absurdité à Villamarin.

3. Mundo Deportivo: “Tellazo!”

Mundo Deportivo célèbre que c’est Tello (ancien joueur de Barcelone) qui a rendu la journée du Real Madrid amère. L’exblaugrana a joué un jeu merveilleux et a converti un but qui a condamné ceux de Zidane. À Barcelone, ils sont très reconnaissants.

2. Sport: “Merci Betis, merci Madrid”

Après la victoire du Real Madrid dans la Classique, tout dépendait d’eux. Le Barça dépendait d’un mauvais résultat de l’éternel rival pour gravir la pointe et c’est ce qui s’est passé. Le monde Barcelone est très reconnaissant au Betis d’avoir gagné et à Madrid d’avoir perdu.

1. Super Sports: “Les joueurs demandent de l’aide”

Hier, une lettre publiée par Dani Parejo, une référence pour Valence, dans laquelle il protestait contre la possibilité de fermer Mestalla, est devenue virale. Le coronavirus se propage très rapidement et Valence est l’une des villes les plus touchées, c’est pourquoi nous parlons de fermer le stade pour le match contre Atalanta, par Champions. Le joueur a demandé que cela ne se produise pas, mais il est clair que la décision va bien au-delà des souhaits des membres de l’équipe.