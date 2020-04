La durée des contrats, le gros problème du football espagnol

Loin de la polémique survenue hier après la réunion de la commission de suivi et le croisement des communications entre le RFEF, la Liga et l’AFE; la réunion d’hier nous pose un gros problème pour l’avenir. Et cela réside dans la durée des contrats des footballeurs.

04/08/2020 à 10:26

CEST

Ramon Fuentes

Parce que Ici, le syndicat espagnol des footballeurs est catégorique dans sa position et considérez le 30 juin comme la date limite. Sinon, c’est-à-dire dépasser ce délai par décision unilatérale des clubs, reviendrait à violer les droits des travailleurs inscrits dans le statut des travailleurs qui figure dans la législation nationale et dont la dernière version date du 23 octobre 2015. De plus Dans le cas des footballeurs, comme d’autres athlètes professionnels, ils sont spécifiquement régis dans notre pays par le décret royal 1006 du 26 juin 1985, qui donne un caractère particulier à la relation de travail, parmi de nombreux athlètes, aux footballeurs qui militer dans notre pays. Ainsi, en fait, il figure au début du décret royal 1006, qui, dans son point un concernant le champ d’application, précise qu’il “régit la relation de travail spéciale des athlètes professionnels, visée au deuxième article, section d de la Statut des travailleurs “.

Comme indiqué également dans le décret royal 1006 à l’article 6 et La convention collective Liga-AFE signée en 2016 et qui doit être renouvelée ce 30 juin, les contrats entre les footballeurs et les clubs auront une durée déterminée. Et dans ce cas, étant donné les dates des compétitions dans notre pays, elles ont une date initiale du 1er juillet et se terminent le 30 juin. Et c’est là que la principale pierre d’achoppement pour l’avenir peut survenir si elle devait être jouée au-delà du 30 juin.

Parce que, étant arrivé à cette situation, à cette date, tous les contrats des joueurs de football professionnels qui ont le 30 juin 2020 comme jour déterminé pour leur expiration seront considérés comme résiliés.

Il est vrai qu’hier, la FIFA a publié son document sur les questions réglementaires liées à la crise par COVID 19. Et la première de ces questions est précisément celle découlant de la durée des contrats. Il y parle de l’exceptionnalité dérivée de cette pandémie où il est “plus que probable que les ligues reprendront après la date de fin de la saison”.

Cela génère une série de problèmes, que la FIFA reconnaît elle-même, autour du fait que les contrats expirent à la date de fin de la saison, les transferts, les affectations ou les contrats qui commencent au début de la saison suivante seront également affectés. .

Le règlement de la FIFA est clair à cet égard dans son statut de transfert de joueurs et plus précisément dans son article 18, section 2, où il est indiqué que “la durée minimale d’un contrat sera à partir de la date d’entrée en vigueur à la fin de la saison, la durée minimale sera de cinq ans. ” Dans ce cas, nous parlons du 1er juillet. Mais également dans son point 3 du même article 18, il parle de la liberté de chaque joueur de “signer un contrat avec un autre club si son contrat avec le club actuel a expiré expirera dans les six mois”.

En plus de tout cela, la FIFA reconnaît par la suite que “Généralement, les contrats de travail doivent être régis par le droit national et l’autonomie contractuelle des parties”.

Compte tenu de tous les éléments, la FIFA fait une série de propositions qui signifie que si un contrat se termine à la date d’expiration initiale de la saison (30 juin), il doit être prolongé jusqu’à la nouvelle date de fin. Dans le cas où le contrat commence sur l’onglet de départ de la saison suivante (1er juillet comme expliqué ci-dessus), il doit être reporté jusqu’à la date de début de la nouvelle saison. Et en cas de chevauchement entre les deux saisons, la priorité sera donnée au club précédent pour terminer la saison avec son équipe d’origine. “

Ce sont toutes des propositions que la FIFA fait mais ne peuvent en aucun cas imposer car la législation nationale prévaut toujours. Et c’est ici qu’apparaît le nouveau foyer de conflit qui menace la continuité de la compétition. Si un accord n’est pas trouvé, ce serait entre les mains des footballeurs s’ils parviennent à un accord à partir de cette date sur la poursuite et la fin de la compétition avec les équipes qui ont actuellement un contrat en cours. Mais ce seront les deux parties qui devront parvenir à un accord pour la durée de la nouvelle relation.

De plus, la FIFA elle-même autorise ce nouveau contrat que le club propose au joueur., et qui se fait généralement par courrier certifié, vous pouvez également l’envoyer par courrier tant que vous obtenez la confirmation du joueur que vous en avez reçu une copie. Un contrat en outre où le club précédent “doit proposer au joueur un contrat par écrit, au plus tard 60 jours avant l’expiration de son contrat actuel (30 avril)” et où l’offre “doit être équivalente au contrat actuel”. De plus, si le club considéré comme antérieur (où le joueur joue actuellement) ne propose aucun contrat au joueur, aucun droit à indemnité de formation ne sera versé.

Nous nous retrouvons donc dans un scénario où le syndicat espagnol des footballeurs défend le 30 juin comme date de fin des contrats selon la norme espagnole. Ensuite, il y a la position de la FIFA qui permet d’étendre cette relation pour laquelle les clubs où cette situation se produit ont jusqu’au 30 avril pour envoyer au joueur un nouveau contrat par mail dans le cadre de la nouvelle situation. Nous verrons combien de ces joueurs acceptent ou non de prolonger ce contrat qui a une date d’expiration. Car il se pourrait que les acteurs dans cette situation, où ils sont même prêtés, décident de ne pas prolonger leur relation contractuelle actuelle.

Et puis il y a aussi la licence que la Fédération espagnole traite et qui permet à un joueur de jouer dans les première et deuxième divisions, qui doit également être prolongée étant donné que la date d’expiration initiale est également le 30 juin, à la fin de la saison en cours.

C’est sans aucun doute le grand problème qui attend notre ligue comme le reste de l’Europe. Parce que les scénarios que la Ligue gère, toujours en accord avec ce qui avait été convenu avec l’UEFA et cela a été expliqué hier par Javier Tebas aux médias internationaux, commencent le 28 mai comme première date de retour. Dans ce cas, la ligue se joue en juin et la Ligue des champions en juillet.

En cas de départ le 6 juin, les compétitions de ligue et européennes Ils vont de pair jusqu’au 31 juillet. Et si elle devait commencer le 28 juin, la ligue serait terminée en juillet et la Ligue des champions en août, seule la première des hypothèses permettrait à la ligue de se terminer sans envahir au-delà du 30 juin, affectant tous les contrats en cours se terminant à cette date. Dans le reste des cas, un accord entre le joueur et le club est déjà nécessaire. Nous verrons dans quelle mesure le syndicat fait pression ou parvient à des accords entre les footballeurs et les clubs.