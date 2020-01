La FA Cup est truffée de problèmes

BRISTOL, ANGLETERRE – 05 JANVIER: (NOTE DE LA RÉDACTION: l’image a été convertie en noir et blanc) Un fan détient un trophée de la FA Cup en papier d’aluminium alors qu’ils montrent leur soutien avant le match de troisième tour de la FA Cup entre Bristol Rovers et Coventry City au Memorial Stadium le 05 janvier 2020 à Bristol, Angleterre. (Photo de Harry Trump / .)

Ce week-end était la troisième manche de la FA Cup. C’est censé être un grand tour car c’est là que les clubs de Premier League entrent en compétition. Cela offre un niveau de visionnage plus élevé aux fans de ces équipes de la ligue inférieure, car ils peuvent voir leurs clubs de leur ville natale s’affronter et parfois bouleverser les équipes légendaires de haut vol. Cependant, ce week-end s’est passé avec peu de chocs et peu de formations complètes. De nombreux managers de Premier League ont utilisé la cravate comme une opportunité de rotation de l’effectif.

Manchester City a anéanti leurs adversaires, Port Vale, avec une équipe de faible effectif. De plus, Liverpool a aligné efficacement une équipe de jeunes dans un Derby du Merseyside contre un côté d’Everton à pleine puissance et est toujours sorti en tête. Leicester City, Manchester United et Norwich City ont également utilisé ces matchs comme une opportunité de rotation. Des changements doivent être apportés au concours pour qu’il soit à nouveau divertissant et significatif.

Comment réparer la FA Cup

Donner aux petites équipes une plus grande chance aux bouleversements

Le facteur qui rend les compétitions telles que la FA Cup si spéciales, ce sont les petites équipes qui provoquent des bouleversements contre les grands clubs. Le format DFB-Pokal aide vraiment cela, car tous les clubs commencent au premier tour, y compris les meilleures équipes. Imaginez la FA Cup où, au premier tour, Liverpool joue contre une équipe non-ligue et perd! C’est une situation DFB-Pokal, et cela rendrait la compétition tellement plus excitante.

Une autre façon de donner aux équipes inférieures une meilleure opportunité de battre les équipes de Premier League est de leur garantir de jouer à domicile. Cela garantirait que toutes les petites équipes obtiennent un avantage à la maison et joueraient dans des stades bondés. Cela augmenterait les chances d’un bouleversement. Enfin, cela permettrait également aux fans des équipes de la ligue inférieure de vivre un tel match et une telle atmosphère.

Débarrassez-vous de la Coupe Carabao



Trois des cinq grandes ligues d’Europe n’ont qu’une seule compétition de coupe, et l’année prochaine ce nombre sera réduit à un, laissant l’Angleterre comme le seul pays faisant partie de ce groupe d’élite à utiliser encore deux compétitions de coupe.

Le fait d’avoir plusieurs de ces compétitions entraîne une congestion majeure des appareils. La Coupe Carabao ajoute encore à ce problème en organisant des demi-finales à deux jambes en janvier. C’est en partie la raison pour laquelle les managers sont obligés d’utiliser la FA Cup comme une opportunité de rotation. De plus, le fait d’avoir deux compétitions si similaires enlève à la grandeur et au sérieux des deux.

Décider de la situation VAR

Étant donné que la FA Cup se joue sur des terrains dans toute l’Angleterre et dans toutes les ligues, tous les stades ne peuvent pas accueillir le VAR. Cela a conduit à une décision discutable de la FA; ils ont décidé d’utiliser VAR en FA Cup, mais uniquement sur les terrains de Premier League. Il ne peut pas y avoir de VAR pour certains jeux, et pas pour d’autres. Cela peut fausser complètement le terrain de jeu, car différents matchs ont accès à différents niveaux d’arbitrage. Le VAR a été très controversé en Angleterre, et certains motifs ne peuvent pas le soutenir, il pourrait donc être plus facile de se débarrasser de cette compétition.

Faites en sorte que les équipes de Premier League alignent leurs débutants

L’un des plus gros problèmes de la FA Cup est qu’au lieu de regarder des équipes puissantes s’affronter lors de grands matchs, cela s’avère être une opportunité pour les managers de faire tourner leur équipe. La magie d’un tournoi comme la FA Cup est la chance de voir des histoires de David contre Goliath, mais ce n’est pas possible si les grandes équipes, qui sont censées agir comme Goliath, jouent simplement leurs réserves. Les fans se voient remettre l’extrémité courte du bâton lorsqu’ils paient pour un match, et ce n’est qu’un match de réserve glorifié.

