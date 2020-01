“La FA n’a pas respecté les vacances d’hiver du Premier ministre” »Football Press

Lundi 27 janvier 2020

Jürgen Klopp, directeur technique de Liverpool, s’est rebellé contre la FA Cup à la date à laquelle ils ont établi le “ rejeu ” contre Shrewsbury Town, en pleine pause de Premier League. L’Allemand a déclaré qu’il ne participerait pas au duel et qu’il serait présenté à des jeunes joueurs.

Le lien inattendu entre Liverpool et Shrewsbury Town est devenu une complication pour Jürgen Klopp. En effet, la FA Cup a décidé de mettre la «rediffusion» du match le 4 février, la semaine où les «Reds» seront dans une petite pause hivernale conçue par la Premier League pour que les équipes retrouvent leur force.

«En avril 2019, nous avons reçu une lettre du Premier ministre nous demandant de respecter les vacances d’hiver. Nous ne pouvions pas jouer de matchs amicaux ou officiels. Et j’ai déjà dit aux joueurs, il y a deux semaines, que nous allons nous reposer en hiver, ce qui signifie que nous ne serons pas là », a commencé Klopp.

“Ce seront les jeunes joueurs qui joueront le” replay “, car ils ne peuvent pas nous traiter comme si cela n’avait pas d’importance. Je sais que ce n’est pas très populaire, mais je le vois comme ça. Le premier ministre nous a demandé de respecter les vacances et nous le ferons. Si la FA ne la respecte pas, nous ne pouvons pas changer. Mais nous ne serons pas là. Neil Critchley (son deuxième) dirigera le match », a déclaré le stratège de 52 ans.

En ce qui concerne la charge de matches, qui affecte toutes les équipes anglaises, le natif de Stuttgart a déclaré que «nous devons respecter le bien-être des joueurs et ils ont besoin d’un repos mental et physique. Le premier ministre nous demande une chose et pour un autre concours ce n’est pas si important. Nous devons donc prendre une décision. »

Enfin, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund a déclaré que «les joueurs internationaux n’ont presque jamais de temps libre. Nous savions qu’il y aurait une pause avant que la FA Cup n’intervienne et nous le ferons et le respecterons », a conclu un Klopp agaçant.