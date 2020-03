La FA va enquêter sur la confrontation de Dier avec un fan des Spurs

Date de publication: jeudi 5 mars 2020 7:46

L’altercation d’Eric Dier avec un supporter après la défaite de Tottenham en FA Cup face à Norwich fait l’objet d’une enquête par la Football Association.

L’agence de presse PA comprend la confrontation du milieu de terrain anglais avec un individu de la tribune ouest du stade Tottenham Hotspur.

Le joueur de 26 ans est susceptible de faire l’objet de sanctions disciplinaires de la part de la FA à propos de l’incident.

Dier est entré dans la foule pour affronter un supporter qui se disputait avec le frère du joueur.

Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, a déclaré qu’il comprenait pourquoi il l’avait fait et espérait que le club ne prendrait pas de mesures disciplinaires contre Dier.

Il est entendu que Spurs procédera à un examen approfondi de l’incident.

Mourinho a déclaré: «Je pense Eric Dier a fait quelque chose que nous, les professionnels, ne pouvons pas faire, mais dans ces circonstances, chacun de nous le ferait.

«Parce que quand quelqu’un vous insulte, et que votre famille est là, et que vous vous impliquez avec la personne qui vous insulte, dans ce cas un jeune frère, je pense qu’Eric a fait ce que nous, les professionnels, ne pouvons pas faire.»

L’incident s’est produit dans la zone derrière les pirogues, qui est une section corporative, et Mourinho l’a critiqué pour ne pas avoir hébergé de «vrais fans de Tottenham».

“Bien sûr, certains sont des fans de Tottenham mais je pense que beaucoup d’entreprises”, a-t-il déclaré.

«Beaucoup (sont là par) invitation, beaucoup de gens avec un statut spécial et c’est probablement l’endroit du stade où j’ai parfois des doutes quant à savoir s’ils sont les vrais fans de Tottenham parce que ce (les vrais fans) sont ceux qui soutiennent le garçons jusqu’au dernier. “

Les actions de Dier ont été observées par Jay Ilori (@JayIlori), fan des Spurs de 16 ans, qui a publié des images sur son compte Twitter.

Ilori a déclaré à l’agence de presse PA: «J’étais au deuxième rang et nous applaudissions Dier et quelques autres joueurs alors qu’ils quittaient le terrain. Eric Dier semblait regarder dans la foule comme s’il reconnaissait quelqu’un dans sa famille.

«Il a regardé pendant environ 30 secondes en quittant le terrain, puis il a commencé à marcher vers les supporters où j’étais assis. Il a sauté par-dessus et tout le monde était sous le choc alors nous lui avons fait de la place, c’est à ce moment-là qu’il a commencé à marcher sur les sièges.

«À l’époque, tout ce que j’entendais, ce sont les fans devant moi qui criaient son nom en essayant d’attirer son attention car il était le joueur le plus proche des sièges. Après avoir commencé à grimper sur les sièges, le ventilateur auquel il essayait de se réfugier s’enfuyait et criait qu’il était désolé et qu’il ne voulait rien dire.

«Il avait l’air effrayé pour sa vie et a utilisé des gestes de la main pour s’excuser auprès de Dier avant qu’il ne puisse l’atteindre. Dier n’a rien dit jusqu’à ce qu’il s’approche du ventilateur quand il a commencé à parler de quelque chose à voir avec son frère. “

Pour une raison bizarre, le salon F365 n’a toujours pas été annulé. Nous serons donc de retour tous les jeudis avec des informations intrigantes plus irrévérencieuses. Abonnez-vous ici.