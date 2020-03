La fable de Trabzonspor, leader en Turquie et prêt à être recouvert d’or par le Real Madrid | Estero

Dans un univers du football coincé dans la pandémie mondiale, la «star» Trabzonspor continue de briller. Les Turcs sont premiers dans un championnat qui se poursuit régulièrement et, 8 jours après la conclusion, ils peuvent espérer le triomphe final qui manque depuis 26 ans. La compétition est féroce, avec Başakşehir à égalité de points de l’équipe de Trebizond (mais derrière en raison d’affrontements directs), l’éternel Galatasaray 3 longueurs de la paire de tête et la surprise Sivasspor comme quatrième inconfortable.

Rédacteur en chef, mais pas par hasard: au cours de la dernière année, il a réussi à augmenter la valeur de la rose de 60% (de 50,33 millions du 18/19 au 80,05 de la saison en cours, source Transfermarkt) grâce à des greffes de qualité habiles et des engagements d’expérience et de fiabilité fiable.

SAISON «GALACTICA» – L’emblème du millésime Trabzonspor est définitivement Alexander Sörloth, Attaquant norvégien né en 1995, capable de 19 buts lors de ses 26 premières apparitions en Super Liga turque. Le pic est arrivé l’été dernier du Crystal Palace, sur un prêt onéreux de deux ans (750 milliers d’euros) et avec un remboursement obligatoire conditionnel à la réalisation de certains objectifs, fixé à seulement 6 millions d’euros. Beaucoup de proportions «galactiques», vues que les performances du garçon ont attiré l’attention entre autres du Real Madrid, prêt à lancer une attaque millionnaire sur sa carte.

Mais si Sorloth est très recherché, il n’en est pas moins Abdülkadir Ömür, renommé «Messi turc». Et les analogies avec Pulce sont, avec des proportions dues, clairement détectables: brevilineo, gaucher, numéro 10 et élevé dans le secteur de la jeunesse …juste une coïncidence si Barcelone s’est intéressé à lui ces derniers mois?

Ce n’est certainement pas un hasard si l’intérêt de Chelsea pour Ugurkan Cakir, le gardien de 96 qui est considéré par les Bleus comme l’héritier désigné du Kepa au départ.

ANCIENNE CONNAISSANCE – Si le talent des trois stars de Trabzonspor a activé les radars des grands européens, les radars de la Serie A se sont activés par le passé sur ce qui est le noyau dur actuel des ‘Trebizan Tigers’: à partir du capitaine Josè Sosa, un an à Napoli et un à Milan avec plus d’ombres que de lumières, en passant par le Brésilien Guilherme (mi-saison à Bénévent à la recherche d’un salut impossible) et se retrouver pour le défenseur Manuel da Costa, ex Fiorentina et Sampdoria. Mais la fierté «tricolore» de la saison Trabzonspor est certainement Caleb Ekuban, Attaquant ghanéen italien né et élevé à Vérone (banque Chievo) qui, grâce à ses performances, a quadruplé sa valeur de marché (de 1 à 4 millions) de juillet 2019 à aujourd’hui.

Connaissance ancienne du football italien mais aussi de l’étranger: c’est l’intemporel John Obi Mikel (ex Chelsea et Middlesbrough) pour diriger le milieu de terrain des dirigeants turcs, qu’avec l’expérience de l’ancien et l’imprévisibilité du nouveau semble avoir trouvé la clé du succès.