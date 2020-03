La famille Agnelli et ses entreprises pour l’urgence Covid 19: le communiqué de presse de la Juventus

Pour répondre à l’urgence Covid 19, la famille Agnelli et ses entreprises ont mis en place une série de mesures, en coordination avec le Département italien de la protection civile, pour soutenir la prise en charge des malades organisée par le service national de santé et pour aider les personnes qui sont ou seront dans le besoin. En détail:

– La famille Agnelli a apporté une contribution de 10 millions d’euros au profit de la protection civile, pour faire face à l’urgence au niveau national; et La Stampa – Specchio dei Tempi, Fondation engagée à répondre aux besoins sociaux et sanitaires de Turin et du Piémont.

– EXOR et ses filiales Fiat Chrysler Automobiles, Ferrari et CNH Industrial – auxquelles s’ajoutent également la Fondation Ermenegildo Zegna et Pesenti – ont identifié et achètent à divers fournisseurs étrangers un total de 150 respirateurs en plus du matériel médico-sanitaire, les préparant transport aérien immédiat en Italie.

– la société de location longue durée Leasys (FCA Bank) met à la disposition de la Croix-Rouge italienne et d’autres associations bénévoles une flotte de moyens de distribution de nourriture et de médicaments dans les villes italiennes aux patients, aux personnes âgées et aux personnes nécessitant une assistance.

– EXOR, FCA, Ferrari et CNH industrial restent également en contact étroit avec le Département de la Protection Civile, pour mettre à disposition du pays des services de dépistage gratuits pour identifier les équipements médicaux et sanitaires sur les marchés internationaux, et notamment les services douaniers associés pour une importation rapide en Italie.

Ces initiatives s’ajoutent aux campagnes déjà en place:

– Collecte de fonds #DistantiMaUniti promue par la Juventus et toujours en cours sur la plateforme gofundme

– Initiative #restoascuola promue par la Fondation Agnelli, en collaboration avec Le Stampa Mirror of the Times et La Stampa, pour soutenir l’enseignement à distance dans les écoles, en particulier pour les élèves qui éprouvent de plus grandes difficultés d’apprentissage.