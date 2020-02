La famille Glazer envisage de vendre Old Trafford, selon un rapport

La famille Glazer a envisagé de réduire la dette de Manchester United en vendant le stade Old Trafford puis en le louant à nouveau, selon un nouveau rapport dans Investopedia.

Ayant utilisé les actifs du club comme garantie pour lever des fonds pour l’acheter, Malcolm Glazer, le défunt père des propriétaires actuels, a plongé United dans une situation d’endettement massive lorsqu’il l’a acquis en 2005.

La dette initiale de 660 millions de livres sterling créée par Glazer est ensuite passée à 716 millions de livres en 2010.

En 2012, la famille a levé des fonds en faisant flotter Manchester United PLC à la Bourse de New York.

Le rapport Investopedia suggère que dans un effort pour réduire la dette, les Glazers voulaient vendre le stade Old Trafford puis le louer, mais en ont été empêchés en 2013 lorsque le Manchester United Supporters Trust (MUST) a remporté une bataille judiciaire pour déclarer le terrain «un atout de valeur communautaire». La décision «empêche les propriétaires de mettre en place un accord de cession-bail pour le stade, qui avait déjà été envisagé», affirme le rapport.

L’émission d’actions et d’autres mesures de restructuration ont considérablement réduit la dette du club, mais elle est à nouveau en hausse, augmentant de 137 millions de livres sterling à 384 millions de livres sterling dans les derniers comptes publiés à l’automne 2019, soit une augmentation de 55%.

Le stade lui-même souffre d’un sous-investissement et un certain nombre de problèmes d’entretien ont été signalés, notamment une fuite du toit. Pourtant, les vitriers ont en fait réduit leurs dépenses d’entretien du sol de 2,4 millions de livres sterling en 2019.

Dans un rapport long et lamentable sur la disparition du stade autrefois fier, The Guardian a décrit le terrain comme «fatigué» et «usé», déclarant que «les sièges sont bondés et le wifi inégal. La boîte des réalisateurs a une atmosphère archaïque et les bars et suites un glamour fané … Old Trafford n’est pas une installation élégante du 21e siècle comme l’Emirates Stadium d’Arsenal, ouvert en 2006, ou le nouveau Wembley (2007), et est encore plus à la pointe de la coupe. des sites de pointe tels que… Tottenham Hotspur Stadium… Depuis la prise de contrôle des Glazers en 2005, il n’y a pas eu de modernisation notable d’Old Trafford, la capacité augmentée à 75 000 via les quadrants construits en 2006 ayant été éclairée avant que la famille américaine ne devienne propriétaire.

Tout cela sent le propriétaire qui laisse sa maison se démolir et se ruiner car il ne peut pas la vendre avec un locataire assis. Et c’est une autre raison pour laquelle les fans continuent de protester contre la gestion par la famille Glazer de leur club bien-aimé.

