La fédération anglaise craint dix mois sans matches de l’équipe nationale

La Fédération Anglaise Il craint que l’équipe anglaise ne passe près de dix mois sans jouer un match après la suspension de l’Euro 2020, transféré en 2021, et les matches amicaux en mars et avril.

18/03/2020 à 11:13

Cela a été expliqué par Mark Bullingham, directeur général de la FA, lors d’un entretien avec des journalistes.

“L’UEFA a parlé de déplacer les matches amicaux de mars à juin. Clairement, juin semble être une date compliquée en ce moment, mais nous ne le savons pas encore. Nous devons continuer à voir chaque alternative différente. Si cela ne se produit pas en juin, le prochain match aura lieu en septembre “, a déclaré Bullingham.

L’Angleterre a dû affronter l’Italie et le Danemark en mars, tandis qu’au début du mois de juin, elle affrontera l’Autriche et la Roumanie, dans ce qui aurait été les derniers préparatifs de l’euro. Une Coupe Euro qui, selon l’UEFA annoncée mardi, se déplacera à l’été 2021.

“J’ai été avec Gareth Southgate (entraîneur de l’Angleterre) et l’équipe technique. Nous vivons une époque sans précédent et il y a des choses bien plus importantes que le football. “

“Du point de vue de Gareth, il soutient les changements en cours. D’un point de vue technique, je ne pense pas que nous soyons dans un endroit différent du reste. Personne ne veut qu’il y ait un grand écart dans la saison, mais nous y sommes.” Nous sommes une jeune équipe, donc il n’y aura pas beaucoup de changements, mais ce sera Gareth qui décidera “, a ajouté le manager.