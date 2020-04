La Fédération espagnole ne peut pas décider du champion et la catégorie baisse

La décision prise par le Commission déléguée du RFEF En ce qui concerne les positions européennes et la plainte qui y est présentée par le Ligue, donne lieu à un doute. Et que se passerait-il si la ligue de première et deuxième division n’était plus jouée? Ou en cas d’interruption de la compétition sans avoir terminé les 38 jours de la catégorie la plus élevée?

Dans ce cas, le RFEF n’a jamais pu adopter cette décision par le biais de sa commission déléguée comme cela s’est produit avec les positions de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Dans cette situation, la résolution devra être approuvée par le Ligue de football professionnel et Fédération espagnole de football elle-même. Cela se reflète dans l’accord de coordination signé par Javier Tebas et Luis Rubiales le 3 juillet 2019 et qui est valable pour les cinq prochaines saisons. Tout est parfaitement dans le titre II de l’accord précité “Sur les pouvoirs de la RFEF et de la Ligue dans l’organisation de la compétition professionnelle”.

Au point VI de l’accord susmentionné, et dans ce titre II, il parle spécifiquement des “Sujets soumis à coordination entre le RFEF et LaLiga” et où il est dit textuellement que “les propositions sur le développement de la compétition, le classement final et la détermination des clubs gagnants correspondent à la Liga, qui nécessitera l’accord préalable de la RFEF pour les réaliser. ”

Et pour parvenir à ce consensus, et à cet effet, l’accord établit qu ‘”il va créer une commission, formée par le Secrétaire Général du RFEF, Camps d’Andreu actuellement, et la personne désignée par LaLiga et leurs responsables de compétition respectifs, afin d’analyser les changements réglementaires nécessaires afin de rendre cette commission compétente pour tout ce qui concerne les éventualités sportives pendant la compétition.

Ce n’est que dans le cas extrême où il n’y a pas eu d’accord au sein de cette commission que c’est lorsqu’il sera président de la RFEF, comme nous l’avons déjà fait dans le journal SPORT; ou l’organe qu’il délègue, celui qui décidera finalement. Décision extrême qui, dans ce cas seulement, pourrait conduire au comité de la concurrence professionnelle ou au comité exécutif, comme hier avec les positions européennes.

Explication de la mesure sur les postes européens

La décision adoptée hier par la Commission Déléguée de la RFEF est très importante, au-delà de la simple lecture de la situation qui existe aujourd’hui et au cas où le concours en Première Division ne serait pas repris. À aucun moment, ils n’ont convenu que les quatre premiers du classement actuel iraient à la Ligue des champions et les cinquième et sixième à la Ligue Europa. Parce que cette situation n’est que dans le scénario extrême où la compétition ne revient pas, quelque chose qu’ils ne gèrent pas de la RFEF comme logiquement de la Ligue elle-même.

Ce qu’ils ont convenu en Commission, c’est que les quatre premiers iront en Ligue des champions dans le délai fixé par l’UEFA pour le communiquer aux fédérations nationales. Et c’est l’élément clé en ce qui concerne la ligue, car il se peut que la compétition reprenne et ce seront ceux qui seront classés dans les six premiers du jour où l’UEFA aura besoin de cette documentation qui iront en Europe la saison prochaine. Les quatre premiers à la Ligue des champions et les cinquième et sixième à la Ligue Europa.

Mais il se peut que lorsque UEFA demander ces informations la compétition est en jeu et la saison qui doit se terminer en première division le 31 juillet n’est pas terminée. Et dans ce cas, ce seront ceux qui occuperont alors ces lieux qui iraient en Europe la saison prochaine même s’ils ne coïncident pas avec ceux qui occupent ces postes à la fin de la saison, s’ils finissent par jouer toute la saison. Et c’est un élément très important à considérer. Les positions européennes dans notre ligue seront valides à la date limite fixée par l’UEFA pour la soumission à toutes les fédérations nationales, car la plus haute instance continentale prévoit de commencer ses phases préliminaires de la Ligue des champions et de la Ligue Europa précisément fin juillet.

Concernant le Copa del Rey, si la finale se joue, le champion ira en Europe et s’il a une place, sa place sera occupée par le septième de la ligue. Seulement si la finale n’est pas jouée et que l’un des deux finalistes a déjà une place européenne, comme cela se passe en ce moment avec la Real Sociedad lorsqu’ils sont en position de Champions, ce serait l’autre finaliste (Athletic) qui occuperait la place en Ligue Europa. Parce que s’il était l’Athétique, il devrait commencer à jouer en Europe au deuxième tour de la Ligue Europa qui doit avoir lieu le 13 août.