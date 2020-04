La Fédération italienne estime que les équipes devraient s’isoler dans leurs centres sportifs

La Fédération italienne de football (FIGC) prévoit déjà la reprise du championnat de Ligue A, sur la base des protocoles de sécurité des autorités et de la propre commission médicale de la FIGC.

Cette commission a établi un projet avec quelques directives fondamentales sur le retour possible à l’entraînement et à la compétition, telles que la formation de groupes de travail, les tests à effectuer et les protocoles spécifiques pour les joueurs testés positifs pour le coronavirus (tels que Rugani, Dybala , Gabbiadini, Vlahovic, etc.)

La FIGC estime qu’il est nécessaire d’isoler les équipes dans leurs villes sportives, au moins au début.

La commission est présidée par le professeur et médecin Paolo Zeppilli et composée d’experts en maladies infectieuses, tels que Roberto Cauda (professeur de maladies infectieuses à l’Université catholique), Massimo Fantoni (unité primaire Covid19 de la polyclinique Gemelli), Walter Ricciardi (composant de OMS, conseiller du ministère de la Santé) et Francesco Vaia (directeur de la santé de l’Institut national des maladies infectieuses Lazzaro Spallanzani).

Le projet donne des détails sur la façon dont les joueurs devraient travailler, mais aussi des formateurs, des médecins, des physiothérapeutes, etc., quels tests de diagnostic doivent être effectués.

Les protocoles relatifs aux joueurs et au personnel infectés et / ou guéris de l’infection ont également été discutés.

Les tests de diagnostic indiqués pour cette catégorie suivront un protocole approprié pour la gravité clinique de l’infection (avec une attention particulière aux systèmes respiratoire et cardiovasculaire).

Toutes ces indications s’étendent au groupe d’arbitres, considérés comme des joueurs à ces fins.

La Commission médicale de la FIGC recommande également que dans la première phase après l’accouchement, les équipes se réunissent dans un lieu “fermé” (comme les centres sportifs), désinfecté et respectueux de toutes les règles de comportement en matière d’hygiène.