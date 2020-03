La Fédération plaide pour la fin de cette saison en 2020/2021

Le RFEF a publié une circulaire où il s’agit de recueillir les trois grandes préoccupations de la classe d’arbitrage générée après cette situation exceptionnelle du coronavirus. Et ils sont, comme il est dit mot pour mot, “assurant, en premier lieu, la santé de tous les citoyens et, dans notre cas, des footballeurs, des entraîneurs, des arbitres et de tout le personnel des clubs et fédérations. à la pérennité économique des clubs et des compétitions. Et enfin, garantir le respect des règles qui permettent des résultats sportifs justes et équitables dans le respect des valeurs du sport. “

Dans le premier, il est clair que la Fédération n’autorisera que la reprise des compétitions sportives officielles au moment où les autorités sanitaires et sportives du pays estiment qu’il n’y a plus de risque pour la santé des athlètes et des footballeurs se trouvant dans des conditions physiques et sportives pour pouvoir relancer la compétition au niveau professionnel. Il annonce également qu’ils travaillent sur des protocoles pour donner une tranquillité d’esprit maximale au moment du retour à la compétition.

Concernant le section économique du football non professionnel et dépendant du RFEF (Second B, Third, futsal, etc.) garantit que «les programmes d’aide qui dépendent entièrement du RFEF, tels que: Impulse 23, Women’s Elite, aide au futsal masculin et féminin, aide au voyage dans tous Les catégories nationales, les arbitrages, les ballons officiels, les équipements sportifs, le football de base resteront exactement les mêmes, sans que la situation actuelle n’ait à affecter l’économie des clubs amateurs par rapport à l’aide engagée. ”

Mais la partie la plus importante est celle qui tourne autour des classements et résultats sportifs, que le RFEF lui-même définit comme un enjeu capital.

C’est ainsi qu’il plaide parce que “des décisions immédiates doivent être prises pour éliminer tout type d’incertitude sur les résultats des compétitions sportives qui ne profitent pas à notre sport. Les critères sportifs à appliquer dans les différents scénarios qui peuvent se présenter doivent être clarifiés, de toute urgence et sans plus tarder, et ainsi dissiper les doutes. “Continuer à argumenter que la RFEF maintient depuis le premier instant que cette situation extraordinaire s’est produite “la nécessité d’établir un cadre d’équité sportive garantissant les valeurs essentielles du sport ainsi que celles qui affectent” les promotions, les descentes, les champions et autres circonstances particulières “.

Pour toutes ces raisons, et conformément à ce qui a été convenu hier par l’UEFA, il considère qu’il est essentiel de rendre “nos compétitions nationales compatibles avec les compétitions internationales” en recherchant toujours “l’égalité dans la compétition et en obtenant des résultats sur le terrain”. de jeu. “

Compte tenu de tous ces éléments, Le RFEF rejoint ainsi la théorie selon laquelle il défendait depuis le début la Ligue de football professionnel, et qui est couverte par plusieurs piliers clés:

1.- Tant qu’il y a suffisamment de dates jusqu’au 30 juin et que la santé des professionnels du football n’est pas en danger, “tous les matchs en attente doivent être joués jusqu’à la fin de la compétition”. 2.- Ayant des dates pour ce litige, la RFEF n’est pas favorable à jouer “à huis clos, et encore moins lorsqu’il existe d’autres options qui permettent de mettre fin à tous ses hobbies”. Bien qu’il soit clair que c’est une décision des clubs. 3.- Il considère qu’il ne respecterait pas les valeurs essentielles du sport “pour terminer la saison sans avoir disputé tous les matchs programmés ou considérer toute la compétition comme non disputée”.

Pour tous, il préconise de toujours mettre fin à la compétition en utilisant même la “période de la saison 2020/2021. Pour la saison 2020/2021, il faudrait établir de nouvelles règles de compétition”. La saison 2020-2021 que la RFEF comprend pourrait débuter une fois que les joueurs, les équipes techniques auront eu un repos suffisant et avec “des règles exceptionnelles connues de tous les clubs depuis le début”.

Les règles de concurrence seraient ajustées et adaptées d’une manière extraordinaire au nombre de jours qui pourraient être disponibles une fois la fin de la saison précédente connue, les matchs internationaux qui devraient être joués et leurs dates.

Il préconise même l’élimination des matchs à double tour: “ils se joueraient de manière extraordinaire dans la saison 2020-2021 avec le modèle que le calendrier permettait, que ce soit un seul tour, être un modèle de phase de groupes, avec des équipes classées, format de jeu -off, avec une combinaison de ce qui précède et toujours avec des règles déjà connues. ”

Enfin, il conclut en précisant qu’il convoquera tous les membres de la Commission de suivi (Ligue, AFE, Futsal, Femmes), pour convenir de ces mesures.