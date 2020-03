La femelle «Rouge» a battu l’Irlande du Nord »Pressfootball

Mardi 10 mars 2020

L’équipe féminine chilienne continue sa préparation pour le rejet des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Le «Rouge» affrontera le Cameroun face à la rencontre sportive maximale, donc la grande victoire 5-0 sur l’Irlande du Nord est Une grande garantie pour l’équipe de José Letelier.

L’équipe féminine chilienne poursuit sa marche ferme en vue du rejet des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Le «Rouge» de José Letelier a gagné 5-0 contre l’Irlande du Nord à l’issue du Groupe B de la Coupe de Turquie féminine 2020

L’équipe nationale a été dominante du début à la fin dans le match disputé au Goldcity Sport Complex à Alanya, où la ‘Team of All’ a gonflé les collants de Yanara Aedo (3 ′), Yazmín Torrealba (23 ′), Daniela Zamora (53 ′), María José Urrutia (60 ′) et Daniela Pardo (71 ′).

La victoire pourrait être encore plus grande, mais le Chili n’était pas certain de profiter des autres chances de marquer qui avaient été créées. Avec ce triomphe, l’équipe nationale a atteint 9 unités, car elle avait déjà dépassé le Ghana et le Kenya, elle a donc terminé au sommet de sa zone.

Ce tournoi amical fait partie de la préparation du rejet des Jeux Olympiques, où les femmes «rouges» affronteront le Cameroun en avril prochain.