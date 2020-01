NAPLES. Soirée à retenir pour les couleurs violettes, M. Iachini et ses garçons se donnent une nuit pour être encadrés au stade San Paolo parmi les sifflets des supporters bleus de leur équipe, à la troisième défaite consécutive. À la fin de la course, une étreinte générale entre le personnel et les joueurs violets et une fête avec leurs fans qui ont suivi l’équipe en Campanie.