«La fête de Neymar? C’est une distraction mais je ne suis pas son père

Neymar Il est redevenu l’un des protagonistes lors de la conférence de presse de Tuchel. L’équipe parisienne a endossé un petit coup de main à Montpellier mais la nouvelle est toujours en dehors du terrain. Le technicien a été interrogé sur la fête d’anniversaire de Neymar Et ça n’a pas coupé.

“Il est clair que la fête sera une distraction, mais si je dois parler à mes joueurs, je préfère le faire en interne. Je veux protéger mes joueurs, mais je ne suis pas leur père, seulement leur entraîneur”, a-t-il déclaré. Tuchel. Comme indiqué en France, Tuchel lui-même serait l’un des invités à la fête d’anniversaire de Neymar.

TUCHEL, PROBLÈMES AVEC MBAPPÉ

L’avant Kylian Mbappe Il était contrarié par son entraîneur, l’Allemand Thomas Tuchel, lorsqu’il a été remplacé à la 69e minute du match contre Montpellier, que le Paris Saint Germain avait sur la bonne voie (5-0).

L’entraîneur allemand a pris sa retraite Mbappe, auteur d’un des buts, laisser sa place à l’Argentine Mauro Icardi. L’attaquant international français a montré son dégoût en se retirant du terrain. Son technicien l’a arrêté pour lui expliquer dans le groupe. Mais Mbappe n’a pas voulu les écouter et a tenté à plusieurs reprises de se retirer et de se distancier de son entraîneur.

Les désaccords entre l’entraîneur et le joueur se sont produits à plusieurs reprises jusqu’à présent. Mbappe a affronté Tuchel plus d’une fois. Cela s’est également produit lors d’un autre match contre Montpellier et en Ligue des champions contre Galatasaray, lorsque l’entraîneur l’a décollé à la 89e minute ou lorsqu’il était remplaçant devant le Club de Bruges.