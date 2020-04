La FIFA change toujours le marché: «Les contrats ne peuvent pas être prolongés au-delà du 30 juin, nous changerons les dates» | Primapagina

Redémarrez et modifiez les calendriers, en dépassant également les saisons naturelles des championnats. Ceci est la contribution que tous les grands tournois européens et pas seulement reçue de la FIFA et de l’UEFA La question des contrats venant à expiration le 30 juin ou des accords de prêt reste en jeu et donc comment les joueurs qui se retrouvent dans cette situation peuvent terminer la saison au-delà de cette date.

NON À L’EXTENSION – Une réponse a essayé de la donner Emilio Garcia SIlvero, directeur juridique de la FIFA, qui a interviewé Cadena Cope a précisé que: “La FIFA ne peut pas prolonger d’office les contrats au-delà du 30 juin, mais les fenêtres de transfert ne seront pas les mêmes et les joueurs ne pourront pas être enregistrés. “

NOUVELLES DATES – “En fait, le marché n’ouvrira pas le 1er juillet. Si un transfert se termine le 30 juin, le joueur devrait théoriquement retourner dans son club d’origine, mais la fenêtre d’adhésion ne sera pas ouverte, donc la transaction ne sera pas traitée. L’idée que nous avons est que les fenêtres se terminent juste avant le début du championnat et qu’elles ne coïncident pas avec lui. ”