La FIFA cherchera à modifier le règlement de transfert »Presse football

Mercredi 18 mars 2020

L’organisme basé en Suisse a confirmé qu’il travaillerait avec une commission des autres ligues pour voir certaines variations pour le prochain marché d’été. Dans ce document, les conséquences économiques du coronavirus seront analysées, en particulier en Europe.

La FIFA recrutera une commission composée de ligues, clubs, confédérations et FIFPro où elle étudiera pour prolonger exceptionnellement la durée des contrats sur le marché des transferts que l’Europe aura pendant l’été 2020, qui se terminera le 30 juin.

Le groupe de travail abordera des questions telles que la fenêtre de transfert, l’expiration des contrats et les non-paiements probables qui devraient se produire, afin d’incorporer ultérieurement des modifications au Règlement du Statut et aux transferts de joueurs pour les années à venir.

Dans le document publié par l’organe directeur du football planétaire, ils se concentreront sur trois points fondamentaux; L’un d’eux est le calendrier, qui doit garantir que des solutions globales appropriées soient finalement trouvées pour les compétitions à tous les niveaux en tenant compte des besoins de toutes les parties prenantes, tout en préservant la santé de tous les participants comme une priorité absolue.

Un autre aspect est le transfert de footballeurs, qui évalue la nécessité de modifications ou d’exemptions temporaires au Règlement sur le statut et le transfert des joueurs de la FIFA afin de protéger les contrats des footballeurs et des clubs, et d’adapter périodes d’inscription des joueurs.

Enfin, l’éventuel fonds d’aide qui calculera l’impact économique que subissent les différents footballeurs sur chaque continent afin d’analyser si un fonds d’aide mondial sera nécessaire et, le cas échéant, comment définir les mécanismes d’aide spécifiques.

De plus, la FIFA a confirmé un don de 10 millions de dollars au Fonds de réponse de solidarité de l’Organisation mondiale de la santé à COVID-19, et collabore avec l’OMS pour s’assurer que ces fonds sont utilisés pour soutenir la lutte contre le coronavirus dans tous les pays. régions du monde.