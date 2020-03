La FIFA concentre tous les arbitres de la Coupe du Monde sauf l’UEFA cette ma

Ce mois de mars est intense dans son programme de formation tous les arbitres et arbitres qui peuvent assister aux prochaines épreuves de la Coupe du mondes. La Coupe du monde masculine au Qatar en 2022 et quelques mois plus tard lors de l’événement de football féminin prévu pour l’été 2023.

Il s’agit de deux formations qui vont se dérouler au Qatar et au Paraguay comme celle qui a eu lieu début février à Lisbonne et où trois représentants espagnols y ont participé. D’une part les deux membres Gil Manzano, candidat clair pour représenter l’Espagne à la Coupe du monde, avec Carlos del Cerro. De l’autre, la présence de Clos Gomez en tant que formateur VAR qui accrédite l’excellent niveau de nos concurrents dans l’application de cette technologie.

Ce sera dans la deuxième semaine de ce mois qui vient de commencer lors de leur rencontre à Doha un total de 35 arbitres de la confédération asiatique, africaine et océanienne. Au total, 16 représentent l’arbitrage asiatique où le même nombre d’arbitres et d’arbitres seront présents. Parmi les représentants masculins, il y aura même un Jordanien (Adham Makhadmeh), un représentant de Bahreïn (Nawaf Shukralia) ou le Qatar (Abdulrahman Al Jassim). Parmi les femmes, la collégiale vietnamienne Thi Thu Trang Bui, l’Iranienne Mahsa Ghorbani, l’Ouzbékistan Edita Mirabidova ou l’Indienne Ranijita Devi Tekcham se distinguent.

Il y a également 16 arbitres représentant les confédérations africaines réparties en 8 hommes et 8 femmes. Parmi les arbitres figurent le Sénégalais Maguete N’Diaye, l’Ethiopien Bamiak Tessema ou l’Egyptien Amin Omar. Parmi les femmes, Vicentia Amedone, la collégiale tanzanienne Jonesia Kabakama ou la sénégalaise Fatou Thioune sont invitées chez les Togolais. Au nom d’Ocenía, trois membres sont convoqués. Ce sont les deux Néo-Zélandais Matt Conger et Nick Waldron ainsi que Abdelkader Zitouni.

Ce sera dans la troisième semaine du mois que la FIFA concentrera les 33 arbitres de la CONCACAF et de la CONMEBOL à Asunción au Paraguay. Dans les deux premiers Mexicains (Adonai Escudero et Cesar Ramos) et deux Américains (Ismail Elfath) sont ceux qui ont le plus de représentants, tout comme les deux membres guatémaltèques, Said Martínez et Mario Escobar. Dans l’intrigue féminine, le Mexique monopolise l’appel avec trois arbitres: Katia Garcia, Francis González et Priscila Perez. Il est frappant qu’aucun représentant des États-Unis ne vienne, le pays le plus puissant du football féminin.

A la CONCACAF, c’est le Brésil et l’Argentine qui auront le plus de représentants d’arbitrage lors de la réunion au Paraguay. Raphael Claus et Wilton Sampaio seront les deux collèges brésiliens tandis que Fernando Rapallini et Facundo Tello seront les Argentins. Le Paraguay compte également deux arbitres dans la concentration de la FIFA, Mario Díaz et José Mendez. Il y aura également des représentants masculins de l’Uruguay, de l’Équateur, du Venezuela, du Pérou, de la Colombie et de Chule.

Dans la section féminine, six sont les collèges convoqués pour la concentration. Il s’agit du Vénézuélien de l’Emikar Calderas vénézuélien, du Vénézuélien Susana Corella; la Colombienne Maria Daza; La Bolivienne Adriana Farfan; la Paraguayenne Zulma Quinonez et la Péruvienne Elizabeth Tintaya. Il y a 28 membres sur un total de 68 arbitres cités pour cette concentration d’arbitrage.