La FIFA crée un fonds d’urgence pour lutter contre la crise du football

La FIFA a annoncé jeudi la création d’un fonds d’urgence pour lutter contre la crise générée dans le monde du football, selon un communiqué officiel de la Fédération royale espagnole de football (RFEF).

04/09/2020

Agir à 21:54

CEST

EFE

Gianni Infantino, président de l’organisation de football, a envoyé un message à toutes les associations membres pour expliquer les lignes d’action à mener par la FIFA pour atténuer les problèmes économiques causés par le coronavirus.

“La première chose est la santé, cela ne vaut pas la peine de mettre en danger la vie humaine pour un parti, pas de compétition ou une ligue, écoutons les autorités sanitaires”, a souligné Infantino, dans un argument qui, selon le RFEF, coïncide avec le version soutenue par son président Luis Rubiales.

“Nous travaillons sur un fonds d’urgence. Nous avons une situation financière très solide, mais nos réserves ne proviennent pas de la FIFA, c’est de l’argent du football et notre devoir est d’aider. Nous travaillons sur la réponse la plus appropriée. Nous le ferons avec responsabilité et transparence “, a assuré Infantino.

En outre, la FIFA a également annoncé qu’elle avancerait une série de paiements correspondant au second semestre 2020 pour tenter de lutter contre les problèmes financiers générés par la pandémie, une mesure que le RFEF a déjà adoptée pour assurer la sécurité du football non professionnel.

«Nous devons protéger l’avenir des équipes nationales. Nous étudions les contrats des joueurs et les nouveaux marchés de transfert pour faire preuve de flexibilité et de bon sens. Nous devons sortir ensemble et mieux qu’avant. De manière stratégique et solidaire “, a conclu Infantino.