La FIFA écrase les espoirs des fans pour la reprise des championnats. Et sur les contrats et le marché …

Le football travaille dur pour essayer de sauver le récupérable d’une saison anormale, ce qui pourrait changer radicalement tout le système. La crise économique et sanitaire n’a exclu personne, des géants du monde aux petites réalités régionales, mais les fans continuent d’espérer pouvoir revoir leurs favoris sur le terrain.

LE POINT DE LA FIFA

La santé reste la priorité, la FIFA l’a rappelé à plusieurs reprises, suivie de près par les différentes fédérations continentales et nationales. À cet égard, le numéro deux de la plus haute instance nationale de football, Victor Montagliani, c’était très clair: «En 2020, j’ai du mal à voir des matchs avec le public présent dans les tribunes, évidemment non seulement pour le football mais aussi pour d’autres sports. – il a admis à Politics in the Ball – Le retour au jeu serait toujours un message important, un premier pas vers un retour à la normale. Dans le passé, le football faisait souvent ce qu’il voulait, mais aujourd’hui il doit s’en tenir aux protocoles et directives des gouvernements et des autorités sanitaires. Dates? Nous n’avons que de nombreux numéros en main, mais ce qui est sûr, c’est qu’en 2020 nous ferons tout notre possible pour donner de la place aux équipes nationales. – conclut l’exécutif de la Fifa – Contrats et marché? Le footballeur et le club doivent s’entendre mais la prolongation des contrats expirant au-delà du 30 juin ne peut être exclue, si la saison sportive dépasse cette date de reprise des activités. Il n’y aura pas de changement en ce qui concerne les 16 semaines classiques “.