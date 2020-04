La FIFA est heureuse de déplacer les fenêtres de transfert et les contrats

Date de publication: Mardi 7 avril 2020 7:54

La FIFA a approuvé la prolongation des contrats des joueurs jusqu’à la fin des saisons et le mouvement des fenêtres de transfert en réponse à la pandémie de coronavirus.

Le football ayant été stoppé par Covid-19, l’organe directeur mondial du sport a consulté différentes parties prenantes par le biais d’un groupe de travail présidé par le vice-président de la FIFA, Vittorio Montagliani.

Les clubs, les joueurs, les ligues, les associations nationales et les confédérations étaient tous représentés dans le groupe de travail dirigé par le président de la commission des parties prenantes du football de la FIFA, travaillant sur des recommandations et des lignes directrices pour résoudre les problèmes pratiques provoqués par la crise des coronavirus.

le La Premier League a averti que la crise pourrait leur coûter «au moins 1 milliard de livres sterling».

Le Bureau du Conseil de la FIFA a approuvé mardi un ensemble de principes adoptés à l’unanimité par le groupe de travail, avec des contrats et des fenêtres de transfert sur des sujets clés.

“La pandémie de COVID-19 a clairement changé toutes les circonstances de fait autour du football cette saison”, a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.

«Ainsi, la FIFA, en collaboration avec les parties prenantes, a proposé des idées et des propositions pratiques pour faire face à ces nouvelles circonstances.

«Bien que cela ne résoudra pas tous les problèmes, cela devrait servir à apporter une certaine stabilité et clarté au football dans un avenir prévisible.

“Nous espérons que cet effort de collaboration, sous la direction de la FIFA, pourra fournir un exemple positif de la façon dont le football peut se rassembler et faire preuve d’unité, de solidarité et d’un esprit de compromis afin de faire face aux temps difficiles à venir.”

Les contrats couvrant la saison 2019/20 en Angleterre devraient expirer le 30 juin 2020, mais la FIFA a maintenant déclaré “qu’il est proposé de prolonger les contrats jusqu’à ce que la saison se termine réellement”.

De plus, les accords qui devraient entrer en vigueur lors de la prochaine campagne seraient «retardés jusqu’au début de la saison prochaine» – par exemple, le déménagement d’été de l’Ajax Hakim Ziyech à Chelsea tomberait dans le cadre de cela.

Mais il y a des questions sur ce qui se passe si un joueur ne veut pas adhérer à ces principes, de même que les clubs qui cherchent à décharger les joueurs à la fin de leur contrat.

Les fenêtres de transfert changent également cet été, la FIFA déclarant “qu’il est nécessaire d’ajuster la position réglementaire normale aux nouvelles circonstances factuelles” en ce qui concerne les mouvements des joueurs.

Une déclaration de l’instance dirigeante se lisait comme suit: «En conséquence, la FIFA sera flexible et permettra aux fenêtres de transfert pertinentes d’être déplacées pour qu’elles se situent entre la fin de l’ancienne saison et le début de la nouvelle saison.

“Dans le même temps, la FIFA s’efforcera d’assurer, si possible, un niveau global de coordination et gardera également à l’esprit la nécessité de protéger la régularité, l’intégrité et le bon fonctionnement des compétitions, afin que les résultats sportifs de toute compétition ne soient pas injustement perturbé. “

La FIFA a également examiné les accords d’emploi dans le football pendant cette crise et «encourage vivement les clubs et les joueurs à travailler ensemble pour trouver des accords et des solutions pendant la période de suspension du football».

Les parties prenantes du football anglais sont actuellement en désaccord sur la rémunération des joueurs pendant la suspension forcée et l’instance dirigeante du sport mondial affirme que les décisions sont principalement du ressort des parties concernées au niveau national.

Mais la FIFA a recommandé “d’examiner tous les aspects de chaque situation de manière impartiale, y compris les mesures gouvernementales en place pour soutenir les clubs et les joueurs, si le salaire doit être différé ou réduit et quelle couverture d’assurance peut exister”.

L’instance dirigeante a déclaré: «Si les parties ne parviennent pas à s’entendre et, par conséquent, que des affaires sont soumises à la FIFA, les facteurs à examiner seront notamment les suivants: le club a-t-il véritablement tenté de parvenir à un accord avec les joueurs; quelle est la situation économique du club; la proportionnalité de tout ajustement aux contrats des joueurs; la position de revenu net des joueurs après tout ajustement de contrat; et si les joueurs ont été traités de manière égale ou non.

“De cette façon, la FIFA espère qu’elle sera en mesure de trouver des solutions justes et équilibrées pour les deux parties.”