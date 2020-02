La FIFA et la FIFPRO créent un fonds de garantie des salaires pour les footballeurs

La FIFA et la FIFPRO, l’union mondiale des footballeurs, ont signé l’accord fondateur du Fonds de la FIFA pour les footballeurs avec lequel il est prévu d’offrir une aide financière aux joueurs à qui les clubs doivent une indemnisation contractuelle et qui n’ont pas la possibilité d’atteindre Les percevoir. Cela vient d’être confirmé par la FIFA elle-même.

02/11/2020

À 14 h 07

CET

À cette fin, la FIFA a fourni une dotation de 16 millions USD (14,66 millions EUR) à utiliser comme suit: 3 millions USD (2,75 millions EUR) en 2020, 4 millions USD (3,66 millions d’euros) en 2021 et 4 millions USD (3,66 millions d’euros) en 2022, en plus de 5 millions USD (4,58 millions d’euros) destinés à offrir une garantie salariale rétroactive période comprise entre juillet 2015 et juin 2020.

Certains rapports récents – dont le Rapport mondial sur l’emploi 2016: Conditions de travail dans le football professionnel publié par la FIFPRO – ont confirmé la prolifération des cas de non-paiement des salaires des joueurs dans le monde.

En 2019, la FIFA a révisé son Code disciplinaire, dans lequel elle a établi le cadre pour traiter ce type de dettes contractées avec des footballeurs, en particulier dans le cas des soi-disant «successeurs sportifs» des clubs débiteurs, c’est-à-dire de nouveaux clubs fondés avec Le principal objectif d’éviter de payer des salaires impayés. En outre, et comme l’a appris SPORT, il a utilisé le modèle du fonds de garantie des salaires dans le football espagnol comme référence.

L’accord prévoit la création d’une commission de suivi formée de représentants de la FIFA et de la FIFPRO pour traiter, évaluer et donner suite aux demandes d’assistance financière de la FIFA FFP. Bien que ces subventions ne soient pas utilisées pour couvrir intégralement les montants dus, elles constitueront un mécanisme de protection important pour les footballeurs.Le nouveau mécanisme sera lancé le 1er juillet 2020.