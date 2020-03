La FIFA et l’UEFA le blocage des compétitions internationales pourraient provenir de l’OMS

ROME. L ‘Urgence Covid-19 jour après jour, elle prend de plus en plus les traits d’une pandémie,Organisation mondiale de la santé ne s’est pas encore clairement exprimé sur la question, mais ces derniers jours, la directeur général Tedros Ghebreyesus il a précisé que le risque est réel et qu’il pourrait s’agir de la “première pandémie contrôlable”.

UN MOUVEMENT DÉCISIF EST ATTENDU

Le football, après l’arrêt des ligues en Italie et avec de nombreuses restrictions actuellement en place dans d’autres pays européens, pourrait nouveau choc pour les compétitions internationales. La Ligue des champions était sur scène hier soir, aujourd’hui la même chose devrait arriver et ce sera ensuite le tour de la Ligue Europa, entre matches à huis clos et reports possibles, les informations de dernière minute ne peuvent pas être exclues. En attendant que l’UEFA s’expose, les premières protestations viennent de footballeurs et de clubs qui souhaiteraient l’arrêt général. La décision de l’OMS de décréter la pandémie pourrait résoudre l’impasse, une hypothèse qui bloquerait efficacement toutes les compétitions de l’UEFA et de la FIFA. Selon ce qui a été rapporté par La Repubblica, légalement, les dynamiques liées aux contrats entre joueurs et clubs entreraient en jeu.